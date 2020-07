Nouveau président de l'Eurogroupe élu: Pierre Gramegna a participé à la visioconférence de l'Eurogroupe

En date du 9 juillet 2020, Pierre Gramegna, ministre des Finances, a participé à la visioconférence de l'Eurogroupe. Les dix-neuf ministres ont élu Paschal Donohoe, ministre irlandais des Finances comme leur nouveau président. Le ministre luxembourgeois était avec Paschal Donohoe et Nadia Calvino, ministre espagnole de l'Economie, l'un des trois candidats à la succession de Mario Centeno, dont le mandat se termine le 12 juillet 2020.

Pierre Gramegna a déclaré: 'Je tiens à féliciter chaleureusement Paschal Donohoe pour son élection à la présidence de l'Eurogroupe et je lui souhaite beaucoup de succès. Je me réjouis de continuer à travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions. La campagne à la succession de Mario Centeno a montré que l'Eurogroupe est une instance essentielle et fondamentale dans l'architecture européenne. A travers ma candidature, j'ai voulu élargir le débat sur les sujets d'avenir et assurer que tous les points de vue soient entendus, dans l'esprit d'apporter davantage de convergence et de contribuer au consensus à un moment crucial pour l'Europe. Le rôle du président sera de trouver des solutions qui nous mettront tous sur la bonne voie et nous permettront d'avancer dans l'entente.'

L'Eurogroupe est un organe informel au sein duquel les dix-neuf ministres des États membres de la zone euro examinent et décident conjointement des stratégies et politiques de la zone. Sa tâche principale est d'assurer une étroite coordination des politiques économiques entre les États membres et de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte. La coordination des politiques entre les pays de la zone euro est essentielle à la stabilité dans l'ensemble de la zone euro et à l'épanouissement du marché unique.

