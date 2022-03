Nouveau record pour l'inflation à 5,8% sur un an en février 02/03/2022 | 11:27 Envoyer par e-mail :

FRANCFORT (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a accéléré plus que prévu en février pour atteindre un plus haut historique sous la pression de la hausse des prix de l'énergie, favorisée par les craintes liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, montre mercredi la première estimation publiée par Eurostat. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 5,8% sur un an après +5,1% en janvier et +5,4% attendu par le consensus Reuters. La hausse des prix de l'énergie est estimée à 31,7% sur un an, contre +28,8% en janvier. Avec la flambée des cours du pétrole et des métaux avec le conflit en Ukraine, il est pratiquement certain que l'inflation va encore s'accélérer dans les mois à venir et pourrait atteindre une moyenne de 5% ou plus cette année d'après les analystes, soit plus du double de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Le taux d'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés ressort à 2,9% sur un an après +2,4% en rythme annuel en janvier. Une mesure plus étroite encore qui exclut également l'alcool et le tabac est en hausse de 2,7% après +2,3%. (Reportage Balazs Koranyi, Laetitia Volga pour la version française, édité par Blandine Hénault)

