Nouveau recul des loyers en août (Immoscout24)

Zurich (awp) - Les loyers ont de nouveau reculé au mois d'août en Suisse, selon les statistiques de la plateforme immobilière Immoscout24. En matière de propriété, le prix des appartements et des maisons a par contre augmenté.

En moyenne nationale, les loyers proposés dans le pays ont reculé de 1,3% sur un an et de 1,1% comparé à juillet, a précisé mardi le portail spécialisé dans un communiqué.

La Suisse centrale (-1,5%) et le Nord-Ouest (-0,8%) ont enregistré les plus fortes baisses, tandis que le repli a été plus modéré dans la partie orientale du pays (-0,4%) et dans la région lémanique (-0,3%). A Zurich, les loyers sont restés en moyenne stables, mais ils ont progressé dans le Mittelland (+0,2%) et se sont même envolés au Tessin (+2,7%).

En matière de propriété immobilière, les prix ont continué de reculer, autant pour les appartements que les maisons. S'ils ont certes reculé de 0,4% sur un mois, les tarifs pour les maisons ont décollé de 1,2% en comparaison annuelle.

La situation est plus marquée pour les appartements, dont les prix se sont contractés de 1,4% par rapport à juillet, mais ont accéléré de 1,6% sur une base annuelle.

"Le marché immobilier suisse est actuellement surveillé de façon intensive" par les régulateurs, a averti le directeur d'Immoscout24, Martin Waeber. L'association suisse des banquiers a ainsi récemment émis des directives plus strictes pour l'octroi de crédits hypothécaires dans le cadre des achats liés à l'immobilier de rendement, c'est à dire d'acquisition à but d'investissement.

Selon M. Waeber, "il sera intéressant de voir si les nouvelles mesures auront une incidence sur l'attrait de cette catégorie de biens".

