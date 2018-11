LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont perdu du terrain mardi, alors que les investisseurs se montraient quelque peu nerveux dans l'attente des résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui seront connus mercredi.

"Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis n'ont rien fait pour renforcer la confiance. Le soutien envers les politiques fiscale et commerciale de Donald Trump serait remis en question si les démocrates privaient les républicains de leur contrôle du Congrès", indique Joshua Mahony, analyste à IG.

Le Stoxx Europe 600 a terminé mardi en repli de 0,3%, à 362,55 points, après une baisse de 0,2% lundi. A la Bourse de Paris, le CAC 40 perdu 0,5%, à 5.075,19 points. A Francfort, le DAX 30 a cédé 0,1%, à 11.484,34 points. Le FTSE 100 a de son côté reculé de 0,9% mardi, à 7.040,68 points, pénalisé par l'appréciation de la livre sterling, qui profite des espoirs d'un accord sur le Brexit entre Londres et Bruxelles. A Milan, le FTSE Mib a abandonné 0,1%, à 19.268,29 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a de son côté fléchi de 0,2% mardi, à 8.988,90 points.

Dans l'actualité macroéconomique, l'activité du secteur privé dans la zone euro a connu sa plus faible expansion depuis plus de deux ans en octobre, bien que ce ralentissement soit un peu moins prononcé que prévu, selon les données définitives publiées mardi par IHS Markit. L'indice PMI composite de la zone euro s'est établi à 53,1 en octobre, son plus bas niveau depuis septembre 2016, contre 54,1 le mois précédent.

Du côté des valeurs, Siemens Gamesa Renewable Energy a bondi de 14,5%. Le constructeur d'éoliennes a annoncé un bénéfice net au quatrième trimestre de son exercice, au lieu d'une perte un an plus tôt, et une augmentation de ses prises de commandes. Zalando a de son côté chuté de 8,5%. Le groupe de commerce électronique a publié une perte nette au titre du troisième trimestre. Le groupe de distribution britannique Wm Morrison Supermarkets a quant à lui perdu 4%, après l'annonce de ventes trimestrielles inférieures au consensus. Hugo Boss a abandonné 3,5%. Le groupe de luxe a publié une forte baisse de son bénéfice net au troisième trimestre.

