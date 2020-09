Nouveau repli des ventes de voitures neuves en août

Zurich (awp) - Les immatriculations de véhicules neufs ont encore fléchi en août en Suisse et au Liechtenstein, pour un huitième mois consécutif. Depuis le début de l'année, les ventes de voitures neuves ont chuté de près de 30% en l'espace d'un an. Les modèles à moteur électrique ont cependant la cote.

Sur le mois sous revue, le troisième plus mauvais de l'année après ceux d'avril et mai au plus fort des mesures de semi-confinement, les ventes se sont contractés en variation annuelle de 16,3% à 16'260 unités indique mercredi auto-suisse. Après huit mois en 2020, la chute s'établit à 29,7% à 59'989 nouvelles immatriculations.

"Le marché est toujours dans le marasme. De nombreux clients sont toujours prudents en raison de l'incertitude économique, et cela vaut pour les personnes privées aussi bien que pour les entreprises", explique le porte-parole de la faîtière des importateurs automobiles suisses, Christoph Wolnik, cité dans le communiqué. Seules neuf marques ont atteint ou dépassé leur résultat d'août 2019, et toutes, à une exception près, affichent un recul depuis le début de l'année.

Pour la première fois, les modèles rechargeables sur le réseau électrique ont atteint une part de marché cumulée de plus de dix pour cent. Depuis le début de l'année en cours 8300 voitures purement électriques et 6567 hybrides rechargeables ont été mises en circulation. Conformément à l'objectif "10/20" d'auto-suisse, ces véhicules représentent désormais 10,5% du marché des voitures particulières neuves.

En août, l'ensemble des voitures à propulsion alternative, soit disposant d'un moteur hybride, électrique, à gaz ou à pile à combustible (hydrogène) ont représenté pas moins de 29% du total des ventes. Les modèles pouvant être rechargés sur le réseau électrique ont représenté plus de la moitié et affichant une part de 15,7%.

Depuis le début de l'année, les véhicules purement électriques ont augmenté de 13,7% en chiffres absolus par rapport à l'année précédente, les hybrides plug-in ont même plus que triplé avec une hausse de 221,3%.

vj/ol