Nouveau secrétaire général pour le département des finances

Berne (awp/ats) - Le département fédéral des finances (DFF) aura un nouveau secrétaire général dès le 1er mars 2021. Le Conseil fédéral a nommé mercredi Rolf Götschmann.

L'actuel secrétaire général suppléant du département succèdera à Rahel von Kaenel qui prendra ses nouvelles fonctions de directrice de l'Office fédéral du personnel.

Agé de 55 ans, M. Götschmann est diplômé en histoire, en germanistique et en sciences des médias de l'université de Berne. Il est secrétaire général suppléant du DFF depuis avril 2014. Il possède une solide formation universitaire, ainsi qu'un riche parcours professionnel et une longue expérience de la conduite. Il connaît parfaitement les domaines centraux du secrétariat général, les processus politiques et les dossiers du DFF.

