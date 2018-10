Nouveau séisme au large de la Nouvelle-Calédonie, de magnitude 6,8

(Actualisé avec second séisme)

SYDNEY, 16 octobre (Reuters) - Un second séisme a été enregistré mardi dans l'est de la Nouvelle-Calédonie, de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, rapporte le centre américain de veille sismique (USGS), une heure après une première secousse de magnitude 6,5.

L'épicentre du second séisme a été localisé à 163 km à l'est des îles Loyauté, qui appartiennent à l'archipel français du Pacifique Sud, à 10 km de profondeur, précise le centre américain, alors que le premier avait été localisé à 190 km à l'est des îles et à 20 km de profondeur.

Selon le centre d'alerte du Pacifique, basé à Hawaï, aucun tsunami n'est à craindre pour l'instant après les deux tremblements de terre. (Paul Tait; Arthur Connan pour le service français)