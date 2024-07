En ce premier jour de juillet, préparons-nous à affronter une semaine riche en rebondissements, marquée par les résultats des élections législatives anticipées en France révélés hier soir. Ça démarre fort ce matin avec des indicateurs avancés en nette hausse en Europe. Cette date marque également le début du deuxième semestre, c’est donc le moment opportun pour dresser le bilan de la première moitié de l'année, largement dominé par les géants de la technologie américaine.

Le premier semestre a été incontestablement dominé par la remarquable performance des valeurs technologiques américaines. Un rapide coup d’œil sur la page Zonebourse dédiée au palmarès des indices permet de le constater. Le Nasdaq 100 affiche une ascension magistrale de plus de 17%, ses composants principaux liés à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, en particulier Nvidia et consorts, affichant des gains stratosphériques. Ces compagnies profitent évidemment d’une adoption accélérée de technologies disruptives dans divers secteurs économiques. L'indice élargi américain, le S&P500, suit avec un gain de 14,50%, c'est largement suffisant pour le propulser régulièrement en terra incognita. Par contraste, les indices européens peinent à suivre ce rythme effréné, lestés par le manque de candidats pouvant véritablement tirer profit de l'essor de l'intelligence artificielle. Les gains semestriels restent tout à fait honorables puisque le Stoxx Europe 600 Net Return enregistre une progression de 9,10%. Cette performance cache néanmoins de belles disparités dans les parcours des indices européens. L'écart des performances est impressionnant entre l'AEX néerlandais (+17,42), richement doté en semi-conducteurs avec ses poids lourds ASML et ASM International, l'OMX danois (+26,56%), biberonné à Novo Nordisk, et le CAC40 français (-0,68% et +2,50 pour sa version dividendes réinvestis), qui sous-performe notablement, surtout en fin de parcours avec les secousses politiques. Je termine ce rapide tour d'horizon avec le Japon. Le Nikkei 225 a lui aussi quitté le pas de tir et affiche un beau +18,28% en données semestrielles (prends ça le Nasdaq !).

Ceci étant dit, plongeons au cœur de l'actualité brûlante. Les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France, dévoilés hier soir, constituent ce matin le grand centre d’intérêt du moment. Ces résultats confirment la polarisation du paysage politique français puisque deux blocs se dégagent : le Rassemblement national arrivé en tête, devant le Nouveau Front populaire. Dit autrement, le parti présidentiel a subi des revers importants, tandis que les partis extrêmes, à gauche comme à droite, ont consolidé leurs positions. Voici pour mon analyse de haut vol de la situation, chacun sa sphère de compétence. Plus sérieusement, le grand nombre de triangulaires au second tour laisse ouvert de nombreux scénarios sur la future composition de l'Assemblée nationale. L'issue la plus probable reste néanmoins une Assemblée ingouvernable, sans majorité claire. D'un point de vue politique, ce n'est pas idéal mais cela écarte le risque d'un gros dérapage des finances publiques que causeraient les programmes économiques des deux premières forces politiques françaises. C'est ce qu'à l'air de retenir le marché compte tenu de l'orientation des premiers échanges boursiers européens du jour.

Sur le front des statistiques, la semaine sera riche en données économiques susceptibles de donner le ton pour la suite, à commencer aujourd'hui avec une séance bien chargée avec la lecture finale des PMI manufacturiers en zone euro et aux Etats-Unis. L'inflation fera son retour dès demain avec l'indice des prix à la consommation de la zone euro en juin, en tandem avec l'enquête JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis. Pas de relâchement mercredi avec encore une fois les PMI finaux, mais des services, qui partageront l'affiche avec l'emploi ADP et les minutes de la Fed. Enfin, la fin de semaine va tourner autour du rapport NFP, l'emploi mensuel américain. En toile de fond, la Banque centrale européenne tiendra cette semaine son forum annuel, qui s'accompagnera de plusieurs allocutions de banquiers centraux.

Comme chaque lundi, voici un condensé des informations économiques et financières à ne pas rater. En dehors des élections législatives en France, le weekend a été relativement calme.

Des cadres du Parti démocrate excluent de remplacer Biden comme candidat.

L'activité manufacturière en Chine s'est contractée pour un deuxième mois consécutif en juin.

Toujours en Chine, Pékin réglemente les terres rares pour protéger ses approvisionnements.

Viktor Orban, pourfendeur de Bruxelles, prend la tête du Conseil de l’UE.

La production industrielle japonaise a augmenté en juin pour la première fois depuis plus d'un an.

Les marchés asiatiques entament ce nouveau semestre en petite hausse. Le Topix japonais progresse d'environ 0,35%, la Corée du Sud grappille 0,1% tandis que le Sensex indien s'adjuge 0,32%. La Chine continentale gagne également du terrain tandis que la place de Hong Kong est fermée en raison d'un jour férié. Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe, surtout en France.

Les temps forts économiques du jour

La lecture finale des PMI manufacturiers sera publiée tout au long de la journée, en matinée en Europe et dans l'après-midi en Amérique du Nord. Par ailleurs, l'Allemagne publiera la première estimation de son inflation de juin. Les dépenses en construction aux Etats-Unis (16h00) complètent ce programme. Tout l'agenda macro ici.

L'euro progresse à 1,076 USD. L'once d'or se stabilise à 2322 USD. Le pétrole reste bien orienté, avec un Brent de Mer du Nord à 85,30 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,5 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,39%. Le bitcoin reprend de la hauteur à 63.300 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Thales perquisitionné dans des enquêtes pour soupçons de corruption.

Airbus rachète à Spirit AeroSystems des activités liées aux avions commerciaux.

Sanofi envisage d'investir jusqu'à 1,6 milliard de dollars en Allemagne, selon le journal Handelsblatt.

Saudi Aramco prend 10% de Horse, la coentreprise de moteurs de Renault et Geely.

Les immatriculations de voitures neuves de Stellantis en baisse de 13,16% en juin en France. Celles du Renault se contractent de 3,77% sur la même période.

Atos conclut un accord avec ses créanciers sur les conditions de restructuration de sa dette.

Safran lance son programme de rachat d’actions pour annulation pour un montant maximum de 250 millions d'euros.

Valneva reçoit une autorisation de mise sur le marché en Europe pour son vaccin contre le Chikungunya.

Eurofins Scientific vendra le test d'analyse sanguine de Nightingale aux Etats-Unis.

Wendel conclut un accord avec Providence Equity Partners.

Fountaine Pajot confirme un retour à la normale de la demande avec une forte croissance de ses ventes au premier semestre.

Carmila signe une promesse d'achat pour 7% de Galimmo.

Cafom réalise une croissance de ses ventes de 3% au premier semestre.

Montagne Et Neige Développement demande la suspension de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Argan, Emova Group

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Blackstone finalise l'acquisition de Apartment Income REIT pour 10 milliards de dollars.

Boeing achète Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars.

BlackRock achète le groupe de données britannique Preqin pour 3,23 milliards de dollars, selon le Financial Times.

L'administration fiscale italienne réclame à Google (Alphabet) 1 milliard d'euros d'impôts impayés.

Johnson & Johnson annonce des résultats positifs dans une étude de stade avancé sur la myasthénie grave.

Morgan Stanley augmente son dividende trimestriel et réapprouve le rachat d'actions pour 20 milliards de dollars.

Nestlé prévoit une croissance stable de ses ventes dès le deuxième trimestre et pour le reste de l'année, a déclaré son directeur général au journal suisse Schweiz am Wochenende.

Aperam confirme ses prévisions pour le T2 2024.

GSK conclut un règlement confidentiel dans le cadre du litige sur le Zantac en Illinois.

Sandoz prévoit la commercialisation aux Etats-Unis d'un biosimilaire pour le traitement de la maladie psoriasique après l'accord de la FDA.

Idorsia obtient un feu vert européen pour son traitement contre l'hypertension.

Vestas obtient des commandes d'éoliennes en Turquie.

Var Energi prolonge de 12 ans son accord de livraison de gaz avec ENI.

Tenaris achète des actions pour plus de 66 millions d'euros.

Zehnder finalise la vente de la division Climate Ceiling Solutions.

Rio Tinto installera des cuves d'aluminium sans carbone à l'usine d'Arvida.

Anglo American lutte contre un incendie souterrain dans une mine de charbon australienne.

Les cadres supérieurs de Volkswagen doivent renoncer à utiliser des modèles Porsche comme voitures de fonction.

Principales publications du jour : Argan, Nextage …