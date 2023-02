Nouveau siège à 15 millions d'euros pour une filiale de Coop

Zurich (awp) - Alifresca, filiale d'approvisionnement en fruits et légumes du groupe Coop, a transféré son siège espagnol dans des nouveaux locaux à Valence, pour un volume d'investissement de 15 millions d'euros (presque autant en francs suisses).

Dans le bâtiment qui abrite le nouveau centre logistique de l'entreprise, d'une superficie de 15'000 mètres carrés, se trouve également un laboratoire de l'allemand Dr. Lippert, spécialisé dans le contrôle et la certification de denrées alimentaires, pouvait-on lire vendredi sur le site Freshplaza.

"Cela réunit deux aspects essentiels du commerce international des fruits et légumes: la logistique et la gestion de la qualité", s'est félicité le directeur général (CEO) d'Alifersca, Vladimir Cob Sevilla, dans un entretien accordé au portail spécialisé.

Dans son rapport de gestion, la coopérative de distribution bâloise indique que sa filiale ravitaille "tous les points de distribution du groupe Coop dans toute l'Europe". L'entreprise assure également l'approvisionnement de fromages italiens et d'autres lignes de produits comme le panettone.

Le patron d'Alifresca a fait remarquer que la société achète une grande variété de fruits et légumes dans d'autres pays que l'Espagne et l'Italie, citant le Portugal, la Grèce, la Turquie, la Pologne, la Hongrie, l'Albanie, mais aussi l'Inde, l'Afrique du Sud ou encore l'Amérique centrale et du Sud.

"Les volumes sont appelés à augmenter dans un avenir proche", a assuré le dirigeant, sans toutefois articuler de chiffre précis. "Ce n'est que le début", a-t-il conclu, signalant que des projets similaires sont prévus en Italie.

buc/rp