Bourse de Paris : Nouveau sursaut pour le CAC40, Trump allume encore la Fed

Les temps forts économiques du jour

Ça aurait pu être pire. Hier, les indices américains ont terminé sur des replis de l'ordre de 0,5%, alors qu'ils chutaient de plus de 1,5% en début de journée. Si la séance s'était achevée un peu plus tôt, elle aurait même pu être haussière. Pour l'Europe en revanche, la purge s'est poursuivie avec des replis supérieurs à 1% en France, au Royaume-Uni ou en Suisse et des baisses de plus de 2% en Allemagne ou en Belgique. Les tensions géopolitiques, qui constituent toujours la toile de fond, ont été reléguées au second plan par la multiplication des publications de résultats et/ou de prévisions inférieures aux attentes. Des exemples ? Caterpillar et 3M Company avant la séance américaine ou Texas Instruments après. Auparavant, Atos Renault ou Ingenico avaient, en France, appelé à la prudence., en partie parce que les analystes ont mal apprécié la situation, en particulier les conséquences de la montée des barrières douanières (merci Donald Trump) ou du grand chambardement dans l'automobile (merci Volkswagen en consorts).L'économie reste vigoureuse, ce qui offre une solide base arrière. Mais les aléas sont toujours aussi nombreux, surtout si des événements comme l'affaire Khashoggi viennent s'ajouter à la liste. Au risque de se répéter, cette liste comprend la nouvelle donne sur les échanges internationaux induite par la doctrine Trump, une Union européenne percluse de dysfonctionnements (Royaume-Uni, Italie, réforme…), la faiblesse de plusieurs pays émergents renforcée par la vigueur du dollar et les politiques monétaires désynchronisées à travers le monde. A ce titre, allez jeter un coup d'œil à l'interview accordée par Donald Trump au 'Wall Street Journal', dans laquelle il explique qu'il pourrait regretter la nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed, en réitérant ses critiques à l'encontre de la politique de remontée des taux de la banque centrale. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a lui déclaré hier soir que la hausse des taux est un processus approprié et que les remous actuels ne modifient pas la politique monétaire.Première avalanche de publications du troisième trimestre aux Etats-Unis avec Microsoft Thermo Fisher et General Dynamics notamment. Ailleurs dans le monde, on recense aussi Vale Deutsche Bank , et Dassault Systèmes , pour ne citer que les principales.Après un début de semaine fort calme sur le front des indicateurs macroéconomiques, le rythme accélère aujourd'hui. En Europe, les indicateurs PMI Flash d'octobre arrivent pour la France (9h15), l'Allemagne (9h30) et la zone euro (10h00) notamment. Aux Etats-Unis :