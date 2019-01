Nouveau tandem à la tête de Genève Tourisme

Genève (awp/ats) - La Fondation Genève Tourisme & Congrès est dirigée depuis janvier par un nouveau tandem. Nommée en décembre par le conseil de fondation, Sophie Dubuis prend la présidence, tandis que Adrien Genier est le nouveau directeur général de Genève Tourisme.

Directrice de Bucherer, Sophie Dubuis siège au conseil de fondation depuis 2017 et a été à la tête du Centre international de conférences de Genève, a indiqué mardi Genève Tourisme, revenant sur une information de la Tribune de Genève et du Temps. Quant à Adrien Genier, il a dirigé l'Office du tourisme d'Estavayer-le-Lac & Payerne et a été responsable de marché au Brésil et en Scandinavie à Suisse Tourisme.

Le duo assurera la continuité des actions déjà entreprises par la fondation en matière de tourisme d'affaires et de loisir. Interrogée par la Tribune de Genève, Sophie Dubuis indique qu'il faudra deux ou trois mois pour construire la stratégie. Selon Adrien Genier, celle-ci compte deux volets: le "Swissmade" pour les marchés lointains et le tourisme expérientiel pour les marchés de proximité.

Suite aux déboires des Fêtes de Genève en 2017, Genève Tourisme a traversé des turbulences avec le départ de son directeur Philippe Vignon. La fondation privée a renoncé à organiser une édition 2018, et le souverain a limité, en votation, la durée des fêtes à onze jours. Une nouvelle loi sur le tourisme, en consultation, prévoit que Genève Tourisme devienne une fondation de droit public.

A Genève, 80% des nuitées sont liées au tourisme d'affaires. Le tourisme de loisir présente un fort potentiel de croissance, écrit Genève Tourisme. Plus de trois millions de nuitées ont été enregistrées en 2017, un record historique. La majorité des touristes - 80% - viennent de l'étranger, à savoir d'Europe (43%), d'Asie (11%), d'Amérique du Nord (10%) et des pays du Golfe (7%).

