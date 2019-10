Nouveau tassement des prix à la production et à l'importation en septembre

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) concocté par l'Office fédéral de la statistique (OFS) a poursuivi sa dégringolade au mois de septembre. Le recul de 0,3% sur un mois - à 101,1 points - creuse l'écart annuel à -2,0%, détaille le compte-rendu mensuel publié mardi.

Les prix à la production ont notamment souffert de l'allègement des tarifs pour la ferraille, ainsi que dans une moindre mesure de ceux pour les produits pétroliers et la viande de porc. Le lait cru par contre a pris l'ascenseur.

Hydrocarbures et dérivés ont aussi contribué à amoindrir la facture du côté des importations, tout comme l'habillement et les véhicules automobiles et les composants pour ces derniers. Le prix du nickel en revanche a pris de l'embonpoint.

Les produits manufacturiers destinés au marché autochtone ou à l'exportation se sont érodés dans les deux cas de 0,1% sur un mois.

