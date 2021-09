Nouveau tassement des ventes du commerce de détail en juillet

Zurich (awp) - Après un léger repli en juin, les détaillants helvétiques ont vu leurs ventes poursuivre leur tassement en juillet. En termes nominaux, elles se sont contractées de 2,9% en un an. Compte tenu de l'inflation, l'OFS constate aussi une baisse de 2,6%.

A l'image du mois précédent, les recettes générées par les stations-service ont clairement soutenu le secteur en juillet, les ventes essuyant sans cet apport un tassement en l'espace d'un an de 3,6% en termes nominaux et de 3% en tenant compte du renchérissement, ressort-il des chiffres dévoilés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les chiffres d'affaires provenant des denrées alimentaires, boissons et tabac se sont tassés de 5,9% et de 4,3% en prenant en compte l'inflation. Pour le segment non-alimentaire, les statisticiens de la Confédération ont observé une chute de 1,5%, tant en termes nominaux que réels (nominal).

Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires nominaux se sont tassés de 2,6% en l'espace d'un mois. Compte tenu de l'inflation, la baisse mensuelle s'est inscrite à 2,8%.

Apurés des revenus réalisés par les stations-services, les recettes ont subi des baisses de 2,6% (nominal) et de 2,8% (réel). Pour les denrées alimentaires, boissons et tabac, les statistiques affichent des tassements respectifs de 1,9% et 2,1%, contre -2,8% et -2,7% pour le non-alimentaire.

vj/al