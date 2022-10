Nouveau tir de missiles balistiques de la Corée du Nord, dit Séoul 06/10/2022 | 07:09 Envoyer par e-mail :

SEOUL/TOKYO (Reuters) - La Corée du Nord a lancé jeudi en mer en direction du Japon deux missiles balistiques à courte portée, des tirs survenus à la suite du retour dans la région d'un bâtiment de guerre américain et d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consécutive à un précédent tir nord-coréen. Il s'agit du sixième essai effectué par Pyongyang en moins de deux semaines, à la suite notamment du tir mardi d'un missile balistique intercontinental ayant survolé le Japon. Il a été rapporté par l'état-major de l'armée sud-coréenne et le gouvernement japonais. "Cela ne peut absolument pas être toléré", a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida à des journalistes, citant la multiplication des tirs nord-coréens depuis le mois dernier. La Corée du Nord a effectué le tir de ces deux missiles environ une heure après avoir reproché aux Etats-Unis de s'être plaints auprès du Conseil de sécurité de l'Onu de ce que Pyongyang considère comme des "contre-mesures" aux manoeuvres militaires communes de Séoul et Washington. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Corée du Nord a aussi condamné la décision des Etats-Unis de déployer à nouveau un bâtiment de guerre au large de la péninsule coréenne, disant y voir une menace sérieuse pour la stabilité de la région. Selon l'état-major de l'armée sud-coréenne, les missiles tirés jeudi l'ont été depuis un lieu proche de la capitale nord-coréenne. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui devait s'entretenir dans la journée par téléphone avec Fumio Kishida, a déclaré à des journalistes que Séoul garantirait la sécurité du pays via son alliance avec les Etats-Unis et sa coopération avec le Japon. Tokyo a fait part de sa "vive protestation" à propos des tirs nord-coréens de jeudi via des délégations à Pékin, a fait savoir le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada. (Rédaction de Paris) par Joori Roh et Chang-Ran Kim

