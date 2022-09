Nouveau tour de vis de la Banque du Canada contre l'inflation

Ottawa (awp/afp) - La banque centrale du Canada a relevé mercredi son taux directeur de 0,75 point à 3,25%, le portant à son plus haut depuis 14 ans, et a estimé que de nouvelles hausses étaient à prévoir en raison de l'inflation galopante.

"Compte tenu des perspectives d'inflation, le Conseil de direction juge encore que le taux directeur va devoir augmenter davantage", écrit la Banque du Canada dans un communiqué.

Elle a également dit poursuivre son "resserrement quantitatif" (réduction de ses achats d'actifs), utilisé "comme outil complémentaire de ces hausses".

Il s'agit de la cinquième hausse cette année du taux directeur de la Banque du Canada, qui tente depuis des mois maintenant de ramener l'inflation annuelle proche de sa cible qui est établie à 2%.

Il s'agit d'une "autre hausse considérable", a commenté Royce Mendes, économiste chez Desjardins, ajoutant dans une note que la prochaine augmentation à venir pourrait être plus importante que prévue, bien que "pousser les taux au-dessus de 4% semble toujours être un obstacle important à franchir".

La hausse des prix à la consommation a atteint ces derniers mois des niveaux inégalés depuis 40 ans dans le pays. L'inflation s'est établie à 7,6% en juillet sur un an, après un pic à 8,1% en juin.

"Des enquêtes indiquent que les attentes d'inflation à court terme restent élevées. Et plus elles le resteront, plus la forte inflation risque de s'enraciner", a relevé la banque.

Cette dernière note également "que les effets des éclosions de Covid-19, les perturbations persistantes de l'approvisionnement et la guerre en Ukraine continuent de freiner la croissance et de faire monter les prix".

L'économie canadienne demeure "en situation de demande excédentaire et les marchés du travail restent tendus", a souligné l'institution, ajoutant que les récentes hausses de taux ont contribué à ralentir le marché du logement "suivant la période de croissance insoutenable enregistrée durant la pandémie".

Le PIB canadien a affiché une croissance de 3,3 % au deuxième trimestre, légèrement en-dessous des estimations de la banque centrale qui s'attend "à ce que l'économie se modère dans la seconde moitié de l'année".

L'annonce du prochain taux directeur est prévue le 26 octobre.

