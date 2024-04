Les quatre jours de coupure pascale n'ont pas vraiment renouvelé le scénario qui tourne en boucle sur les marchés financiers depuis des semaines. Je vais m'employer à résumer ce qui s'est passé depuis jeudi soir sans être trop barbant, même si l'exercice s'annonce plutôt compliqué au vu des données d'entrée : inflation, banques centrales, marché du travail, statistiques, élections, Trump, Erdogan. La grosse éclate.

Pour ne rien arranger, le 1er avril est tombé un jour férié, ce qui nous a empêché de produire un article rigolo du genre "Renault lance une OPA hostile sur Tesla", "le Pâques 40 va remplacer le CAC40" ou "Casino et Atos fusionnent pour créer Castos, le nouveau loser de la Bourse de Paris". La première chose à retenir, c'est que plein de places boursières étaient fermées vendredi et lundi. La seconde, c'est que Wall Street n'était fermée que vendredi et a redémarré dès hier. Ça va permettre aux places européennes d'avoir un fil conducteur ce matin au réveil. Précision importante, le passage à l'heure d'été en Europe au cours du weekend a recalé le décalage horaire avec les Etats-Unis, soit 6 heures avec la Côte Est. Ce qui signifie que Wall Street ouvre à 15h30 heure de Paris, et plus à 14h30 comme c'était le cas depuis trois semaines (l'Amérique du Nord passe à l'heure d'été début mars).

Que s'est-il passé pendant que vous faisiez une overdose de chocolat et de blagues vaseuses du tonton ? Grosso modo, les paris de baisse de taux de la Fed se sont un peu éloignés pour trois raisons. D'abord, parce que l'inflation dite "PCE" aux Etats-Unis était conforme aux attentes, c’est-à-dire en décélération mais pas assez pour que la banque centrale américaine dorme sur ses deux oreilles. Ensuite parce que Jerome Powell, le patron de l'institution, a confirmé vendredi dans un discours qu'il était urgent de ne rien faire. Enfin parce que les données d'activités publiées hier aux Etats-Unis par l'ISM étaient vraiment solides. En résumé, le maintien de taux élevés n'empêche pas la croissance de s'affermir, donc pourquoi changer les choses ?

Dans le sillage de ces annonces, la mécanique traditionnelle s'est mise en branle : remontée du rendement des obligations US (le 10 ans est à 4,30%), renforcement du dollar et hausse de l'or (qui a signé un nouveau record hier). Parfois (rarement), l'économie réagit comme on pense qu'elle devrait réagir. Les contrats à terme montrent que les financiers visent toujours en majorité une baisse de taux de la Fed en juin, mais ce pronostic a l'air de plus en plus fragile. Ces mêmes contrats à terme laissent aussi entrevoir une enveloppe de baisse de taux globale de 65 points de base cette année. Dit autrement, cela signifie que les investisseurs hésitent entre deux et trois baisses de taux de 25 points de base en 2024 aux Etats-Unis, trois fois moins que ce qu'ils espéraient en début d'année. En temps normal, ça aurait pu les contrarier au plus haut point et faire chuter les actions. Mais pas en 2024. Mieux, la Fed et le marché sont désormais à peu près en phase sur la trajectoire des taux, dans un consensus un peu étrange et, à mes yeux, relativement suspect. Les marchés actions, eux, continuent à apprécier cet environnement : ils ne flambent pas, mais ils battent plus ou moins chaque semaine les records établis la semaine précédente.

En Asie Pacifique, c'est la Chine qui a pris les commandes cette semaine. Les indicateurs d'activité PMI, publiés dans la nuit de dimanche à lundi, ont montré une embellie dans le domaine manufacturier. De quoi raviver, un peu, la flamme du redressement chinois dont tout le monde parle mais qui ne vient jamais. Sur le continent, l'indice CSI300 est au plus haut d'un mois. La Bourse de Hong Kong, qui était fermée hier, reprend en hausse de plus de 2% ce matin, dopée par ses valeurs technologiques et la flambée de Xiaomi dans le sillage de la présentation de son premier véhicule électrique. Cette embellie risque de continuer à profiter au CAC40 par le truchement du luxe. Au Japon, c'est plus poussif parce que le yen flirte toujours avec la zone de faiblesse extrême qui a poussé la banque centrale à intervenir en soutien fin 2022. La prudence des opérateurs s'explique par la forte corrélation entre faiblesse du yen et hausse des actions à Tokyo. Le Nikkei 225 est l'indice majeur le plus performant de l'année 2024, ce qui n'est pas sans rapport avec la glissade de 7% de la devise nippone face au dollar américain depuis le 1er janvier.

Dans le reste de l'actualité, la situation se corse au Proche-Orient après une frappe israélienne sur un bâtiment consulaire iranien en Syrie. En Turquie, le parti du président Erdogan a subi un revers lors des élections municipales, qui ont vu l'opposition triompher dans les principales villes du pays. Le dirigeant a semblé faire amende honorable (c'est le terme utilisé par Reuters dans ses dépêches) en prenant acte de la nécessité de changer sa politique, alors que le pays est frappé par une inflation galopante. Aux Etats-Unis, Donald Trump a déposé lundi, grâce à ses soutiens, une caution de 175 M$ dans le cadre de l'affaire de fraude civile qui l'oppose à l'Etat de New York, ce qui met momentanément à l'abri son empire économique.

Sur l'agenda du jour, figurent les premières données sur l'inflation allemande de mars (14h00), scrutées de près pour les paris sur les baisses de taux de la BCE, ainsi qu'une brochette d'indicateurs US : commandes d'usines, immatriculations automobiles mensuelles et enquête JOLTS sur l'emploi. Plusieurs allocutions de banquiers de la Fed sont programmées : John Williams (plutôt neutre), Loretta Mester (plutôt faucon), Mary Daly (plutôt neutre) et Michelle Bowman (faucon).

Le marché japonais recule légèrement ce matin, pendant que la Chine est divisée entre le CSI300 qui consolide ses gains de la veille et le Hang Seng qui reprend en fanfare. La Corée du Sud est en gains modestes, pendant que l'Inde et l'Australie se replient légèrement. Les indicateurs avancés européens évoluent autour de l'équilibre, après une clôture mitigée hier à Wall Street : le S&P500 et le Dow Jones ont reculé pendant que le Nasdaq prenait quelques points..

Les temps forts économiques du jour

La première estimation de l'inflation allemande de mars complètera le tableau à 14h00, avant à 16h00 les commandes de biens durables et l'enquête JOLTS aux Etats-Unis.

L'euro a reculé à 1,073 USD. L'once d'or se négocie 2253 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 87,62 USD le baril et un brut léger américain WTI à 83,71 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,30%. Le bitcoin se négocie 66 850 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Europe

Londres renonce pour le moment à céder ses parts dans NatWest.

Le partenaire chinois de Volkswagen, SAIC, va licencier 10% du personnel de leur coentreprise en raison de la baisse des ventes.

Baltika poursuit les filiales de Carlsberg pour récupérer 900 M$.

UBS va racheter 2 Mds$ d'actions.

EQT se rapproche d'un accord de 3 Mds$ pour le fabricant de logiciels Avetta, selon Reuters.

Le patron de Swatch, Nick Hayek, fête ses 70 ans cette année, mais il ne songe pas à raccrocher, a-t-il déclaré à NZZ.

Vestas obtient plusieurs commandes éoliennes.

Lonza débauche le CEO de Siegfried, Wolfgang Wienand.

Le médicament contre l'hémolyse d'AstraZeneca approuvé par la FDA. Par ailleurs, deux sociétés de conseil aux actionnaires ont recommandé de s'opposer au plan de rémunération du CEO, Pascal Soriot.

ISS soutient les plans du conseil d'administration de SoftwareOne.

Stabilus finalise l'achat de Destaco.

Cerberus envisage de renforcer ses liens avec Intrum, alors que l'entreprise s'attaque à ses dettes, selon Bloomberg.

Aker Carbon Capture remporte un contrat d'ingénierie préliminaire pour une usine de valorisation énergétique des déchets en Norvège.

Etats-Unis

Walt Disney semble prendre l'avantage sur les investisseurs activistes en amont de son AG, selon le WSJ.

United Parcel Service remplace FedEx pour devenir le principal fournisseur de fret aérien de l'USPS.

Après l'Europe, Microsoft va dissocier Teams et Office au niveau mondial. Par ailleurs, Microsoft et OpenAI envisagent d'investir 100 Mds$ dans le supercalculateur d'IA Stargate, selon The Information.

AT&T révèle qu'une fuite de données a touché près de 73 millions de clients.

Advent achète la fintech Nuvei soutenue par Ryan Reynolds pour 6,3 Mds$.

Le médicament d'Eli Lilly contre la perte de poids (Zepbound) est confronté à une pénurie aux États-Unis.

Après la F1, le groupe américain Liberty Media (Liberty Broadband) s'empare de la MotoGP.

DoorDash va assurer la livraison à la demande pour Lowe's.

Tesla augmente de 1 000 USD le prix des voitures Model Y aux États-Unis.

United Airlines confrontée à un sureffectif en raison des retards de livraison de Boeing.

3M Company a indiqué que la scission de l'entreprise de soins de santé Solventum est achevée.

Asie Pacifique

Xiaomi flambe à Hong Kong après la présentation de son premier véhicule électrique.

Le promoteur chinois Wanda vend 60% de sa division centres commerciaux pour 8,3 Mds$.

Les principales publications du jour : Paychex… Tout l’agenda ici.