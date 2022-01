Chez Zonebourse, il nous arrive souvent d’oublier de vous dire tout ce qu’on fait pour vous, pour faciliter vos recherches et vos décisions d’investissement. Une fois n’est pas coutume, aujourd’hui nous prenons le temps de vous informer des nouveautés du site.

Dès aujourd’hui, sur Zonebourse et Marketscreener (la déclinaison internationale du site), vous pouvez accéder à l‘ensemble des cotations des actions et des indices des marchés australien (ASX), japonais (Tokyo Stock Exchange) et singapourien (SGX), avec un différé de 15 à 20 minutes, quel que soit votre statut (membre ou abonné). De quoi parfaire votre connaissance et votre suivi des bourses asiatiques.

Nous avons également enrichi l’abonnement Expert. Désormais, si vous disposez de cette formule d’abonnement, vous avez accès à 10 ans d’historique sur les données fondamentales des sociétés, et 3 ans de prévisions futures. Du côté de l'abonnement Premium, les données fondamentales passent de 3 ans à 5 ans d'historique avec toujours 3 années de prévisions futures. De quoi vous aider à identifier de beaux dossiers, comme celui-ci par exemple.

Evolution du compte de résultat de Google