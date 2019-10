Nouveaux carburants marins : mise à l'eau du 1er navire avitailleur GNL de Total

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annonce la mise à l’eau de son premier navire avitailleur en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de très grande capacité. Cela fait suite à la signature du contrat d’affrètement long terme entre Total et Mitsui O.S.K Lines (MOL) en février 2018.

Après sa livraison en 2020, le navire avitailleur sera positionné en Europe du Nord où il approvisionnera en GNL des navires commerciaux dont les neuf nouveaux méga porte-conteneurs de CMA CGM assurant la liaison Europe-Asie, à raison de 300 000 t/an pendant au moins 10 ans.

La construction de ce navire avitailleur GNL est en ligne avec la décision de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) de limiter drastiquement le taux de soufre dans les carburants marins dès 2020. Dans ce contexte, la transition du fioul lourd vers le GNL dans le transport maritime apparait comme la solution compétitive et immédiatement disponible la plus efficace.

Utilisé en carburant marin, le GNL réduit fortement les émissions des navires, ce qui permet une amélioration significative de la qualité de l’air pour les populations du littoral et des villes portuaires. En effet, le GNL permet la réduction de :

99% des émissions de soufre,

99% des émissions de particules fines,

85% des émissions d’oxydes d’azote,

environ 20% des émissions de gaz à effet de serre.

« Le développement d’infrastructures comme cet avitailleur géant est essentiel pour permettre l’essor du GNL comme nouveau carburant marin », a déclaré Momar Nguer, président de la branche Marketing & Services de Total. « Ce premier navire démontre notre engagement à proposer à nos clients à la fois des carburants plus respectueux de l’environnement, mais également la logistique qui y est associée. Grâce à cet investissement précurseur, Total contribue positivement à l’évolution durable du transport maritime mondial. »

Construit par Hudong-Zhonghua Shipbuilding dans leur chantier naval près de Shanghai, le navire est équipé de technologies de réservoirs innovantes de très grande capacité (18 600 m³) fournies par la société française GTT. D’une longueur de 135 mètres, il bénéficie d’une grande manœuvrabilité qui lui permettra d’opérer dans tous les ports et terminaux envisagés. Enfin, il répond aux plus hautes exigences en matière de respect de l’environnement grâce à sa propulsion au GNL et son système de rétention du gaz évaporé par reliquéfaction

Total, 2ème plus grand acteur privé du GNL au monde :

Total est le deuxième plus grand acteur privé de GNL au monde, avec un portefeuille global de près de 40 Mt/a à l’horizon 2020 et une part de marché mondiale de l’ordre de 10 %. Avec 22 Mt de GNL vendues en 2018, le groupe bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie ou encore en Angola, le Groupe commercialise du GNL sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Total Marine Fuels Global Solutions :

Total Marine Fuels Global Solutions est la filiale de Total dédiée aux activités de soutage à l’échelle mondiale. Elle constitue un point de contact unique pour une gamme complète de solutions et de services de carburants marins innovants et efficaces.

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

