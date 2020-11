Nouveaux droits chez MySports : le meilleur du handball européen, Coupe de l'America et course offroad durable

Ces prochains mois, en plus du hockey en exclusivité, MySports vous proposera d'autres temps forts du sport, préparés spécialement pour les fans : il y aura tous les matchs des Kadetten Schaffhausen et des Rhein-Neckar Löwen d'Andy Schmid de la European League 2020/2021, la légendaire Coupe de l'America de voile et la série de courses offroad « Extreme E », durable et neutre sur le plan climatique.

L'EHF European League, l'une des plus grandes compétitions de handball européen, présente deux très bonnes équipes liées à la Suisse dans son programme 2020/2021. Les champions en titre suisses, les Kadetten Schaffhausen, rencontreront déjà l'équipe des Rhein-Neckar Löwen et leur joueur Andy Schmid, célèbre athlète suisse, dans la phase des groupes.

Les matchs du Kadetten Schaffhausen et de la Final4 de l'EHF European League en direct

Pour MySports, c'est une bonne raison pour retransmettre en direct et en exclusivité les 14 matchs de groupe de ces deux équipes. Si les Kadetten passent la phase des groupes, la chaîne retransmettra également tous leurs matchs éliminatoires.

Dans tous les cas, les matchs du tournoi Final4 du 22 et 23 mai 2021 font déjà partie du programme. En tout, cinq matchs du forfait de droits de l'EHF European League seront également diffusés sur la chaîne suisse S1.

Coupe de l'America, la voile à la pointe de la technologie

En exclusivité pour la Suisse également, MySports retransmettra de décembre à mars la régate à la voile de la 36e Coupe de l'America. Outre le duel entre l'équipe néo-zélandaise, tenante du titre, et son adversaire qui reste à déterminer (ce qui aura lieu entre le 6 et le 21 mars au plus tard), MySports suivra également les régates de préparation de l'America's Cup World Series et la régate de Noël en décembre, ainsi que la Prada Cup, série éliminatoire des challengers ayant lieu de mi-janvier à fin février 2021.

Non seulement l'histoire, marquée entre autres par l'équipe suisse Alinghi, mais aussi la classe de bateaux, l'AC75, rendent la Coupe de l'America très spéciale : ces immenses monocoques à foils qui semblent voler sur l'eau sont le fleuron des sports de voile. L'équipe néo-zélandaise fera tout pour garder son titre. Ses adversaires italiens, américains et britanniques, dotés des meilleurs navigateurs du monde, tenteront de rivaliser pour remporter la coupe argentée.

« Extreme E », une série de courses offroad durable et neutre sur le plan climatique imaginée par la Formule E

Dans le programme MySports, on trouve maintenant le format Extreme E, une série de courses offroad radicalement différente fondée par la même équipe que celle de Formule E. La série a développé un format innovant qui se différencie avant tout par ses courses roue à roue courtes et intenses. Chaque course se compose de deux tours sur une distance d'environ 16 kilomètres. Quatre équipes de deux pilotes, composées d'un homme et une femme réalisant un tour chacun à chaque fois, s'affronteront à chacune des courses pendant les deux jours que dure l'événement. Chaque pilote fait un tour au volant du SUV électrique, le changement de conducteur étant intégré dans le format de la course. Pour MySports, la dimension « verte » de cet événement est déterminante. La durabilité et la neutralité pour le climat dans le monde des sports motorisés est une véritable innovation.

Pour Matthias Krieb, responsable MySports chez UPC, Extreme E est un projet important pour la chaîne: « Cela montre que même dans les sports motorisés, on peut donner la priorité à la durabilité. MySports salue ces efforts et suit depuis le début la FIA Formule E en tant que diffuseur exclusif dans le pays. L'Extreme E va encore plus loin : en allant dans les zones les plus touchées par le changement climatique, on constate encore mieux l'état actuel de l'Amazonie, du Sahara ou de l'Arctique. Avec la diffusion de l'Extreme E Serie, nous souhaitons sensibiliser les gens à cette thématique tout en offrant à nos téléspectateurs des contenus passionnants ».

L'ouverture de la saison d'Extreme E commencera en 2021 et se déroulera sur cinq lieux différents déjà touchés ou concernés par les problèmes climatiques.

Calendrier de la saison 1 d'Extreme E (2021), avec toutes les courses et en exclusivité sur MySports:

20 et 21 mars 2021 : Desert X Prix : Al Ula, Arabie Saoudite

29 et 30 mai 2021 : Ocean X Prix : Lac Rose, Sénégal

28 et 29 août 2021 : Arctic X Prix : Kangerlussusaq, Groenland

23 et 24 octobre 2021 Amazon X Prix : Para, Brésil

11 et 12 décembre 2021 : Glacier X Prix : Patagonie, Argentine

La course Extreme E est soutenue par quelques-uns des grands noms des sports motorisés comme Nico Rosberg ou Lewis Hamilton. Équipes confirmées : Chip Ganassi Racing et Andretti United (USA), Abt, HWA et Rosberg Xtreme Racing (Allemagne), équipe TECHEETAH (Indonésie), QEV Technologies (Espagne), Veloce Racing et X44 (Grande-Bretagne).

Images - Les photos sont mises gratuitement à disposition.

Retrouvez plus d'informations sur la Coupe de l'America 2021 en ligne

Découvre le projet Extreme E sur Youtube

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :



MySports (UPC)

Media Relations

Tél. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland