Nouveaux heurts en Birmanie, un manifestant tué-presse locale

29 mars (Reuters) - Les forces de sécurité birmanes ont tué un manifestant et blessé un nourrisson lors de heurts survenus dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté la presse locale, à l'issue d'un week-end qui avait donné lieu à la journée la plus sanglante depuis le début des manifestations contre le putsch militaire du 1er février.

La chaîne de télévision DVB TV Newzs a rapporté lundi qu'un homme avait été tué par balle par les forces de sécurité à Pathein, ville de la région d'Ayeyarwaddy.

A Rangoun, plus grande ville du pays, un enfant âgé d'un an et demi a été blessé par un coup de feu, a indiqué pour sa part le site d'information Mizzima.

La police et le porte-parole de la junte militaire n'ont pas répondu à des demandes de commentaire. (Bureaux de Reuters)