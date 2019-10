Nouveaux heurts en Irak, le bilan s'alourdit à plus de 100 morts

BAGDAD, 7 octobre (Reuters) - Au moins huit personnes ont été tuées dimanche à Bagdad lors de heurts entre manifestants anti-gouvernementaux et forces de sécurité irakiennes, a-t-on appris auprès de sources policières, portant à plus de 100 morts et de 6.000 blessés le bilan depuis le début du mouvement de contestation mardi dernier.

Les forces de police, appuyées par l'armée, ont tiré à balles réelles pour disperser les manifestants qui s'étaient réunis quelques heures après que le gouvernement a annoncé des mesures destinées à apaiser la colère des Irakiens contre la corruption et le chômage.

Avant les nouveaux heurts dans le district résidentiel de Sadr, dans l'est de la capitale, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué que 104 personnes, dont huit membres des forces de sécurité, avaient été tuées depuis le début du mouvement.

Il a ajouté que 6.107 personnes, dont plus d'un millier d'officiers de police et de membres des forces de sécurité, ont été blessées. Des dizaines de bâtiments ont été incendiés, A-t-il aussi précisé.

Le porte-parole a nié que les forces de sécurité ont visé les manifestants lorsqu'elles ont ouvert le feu. (John Davison et Ahmed Rasheed; Jean Terzian pour le service français)