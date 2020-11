Nouveaux scenarios économiques: les secteurs des services gagnent en importance

Office fédéral du développement territorial

Ittigen, 27.11.2020 - Les offices fédéraux du développement territorial (ARE) et de l'énergie (OFEN) ainsi que le secrétariat d'état à l'économie (SECO) ont fait établir les nouveaux scénarios à long terme de la structure économique de la Suisse et de ses régions, par branche. Les secteurs des services, notamment les activités liées à la santé, gagneront en importance tandis que les régions urbaines profiteront en premier des développements prévus. Valeur ajoutée, production, emploi par branche et par région jusqu'en 2060.

Les scénarios par branche sont calculés à l'aide d'un modèle économique qui assure la cohérence des résultats en se basant sur les chiffres et indicateurs les plus récents. Les scénarios et leurs hypothèses correspondantes ont été définis et validés par le groupe d'accompagnement des scénarios économiques de la Confédération. L'office fédéral du développement territorial va utiliser ces résultats pour l'actualisation des perspectives dans le domaine des transports. Ces dernières vont couvrir l'évolution du transport des personnes et des marchandises jusqu'en 2050 et vont être publiées en automne 2021.

Le scénario «référence» utilise les observations issues des dernières années et esquisse le futur sur cette base tout en tenant compte de certains développements prévisibles comme le vieillissement de la population. D'ici à 2060, les secteurs des services, notamment les branches de la santé, de l'enseignement et de l'administration publique, gagneront en importance par rapport aux autres activités. Les régions urbaines seront en premier touchées par ce développement.

Ces résultats sont également valables pour des scénarios alternatifs, qui ont été profilés pour couvrir l'incertitude qui frappe toute projection dans le futur. Un progrès technologique plus rapide ou un comportement des acteurs plus conscient des enjeux environnementaux sont alors également modélisés.

Un modèle d'équilibre général au niveau des régions

Le modèle Swissreg établi dans le cadre de ce projet tient compte des interactions entre chaque agent économique: ménages, entreprises, gouvernement et partenaires à l'étranger. Le modèle s'applique au niveau des bassins d'emplois, aussi bien au niveau cantonal que national, et permet un aperçu complet et détaillé de l'économie suisse, dans laquelle les prix, les salaires, les comportements de consommation et de production interagissent. Les scénarios par branche se basent sur les derniers chiffres à disposition, aussi bien ceux qui décrivent le passé, comme les tableaux input-output de l'office fédéral de la statistique (OFS), que ceux qui décrivent le futur, comme les scénarios de la population (OFS - mai 2020) et de l'évolution du produit intérieur brut PIB (SECO - avril 2020).

