Nouvel arbitrage dans le portefeuille Investisseur USA 08/06/2021 | 16:51 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Nous procédons à un arbitrage dans le portefeuille Investisseur USA. Nous sortons une valeur dont les fondamentaux se sont dégradés récemment, et nous rentrons un détaillant de produits féminins avec de belles perspectives pour les prochains mois. The...

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv L BRANDS, INC. 0.35% 66.1861 77.84% THE CLOROX COMPANY -0.67% 177.39 -11.53%