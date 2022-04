Nouvelle CCT chez l'assureur SWICA

Berne (awp/ats) - Depuis début avril 2022, l'ensemble du personnel de l'assureur SWICA bénéficie d'une nouvelle convention collective de travail (CCT). Elle a été négociée avec la commission du personnel et la Société des employés de commerce en tant que partenaire social, a annoncé SWICA lundi.

La nouvelle CCT comporte de nouvelles dispositions légales, tout en précisant et améliorant certains contenus. Elle comprend un congé paternité, le maintien de l'entier du salaire net pendant 730 jours en cas de maladie ou d'accident ainsi qu'une consultation de la commission du personnel pour toutes les questions concernant les quelque 2000 collaboratrices et collaborateurs.

SWICA compte au nombre des assurances-maladie et accidents les plus importantes de Suisse, avec une clientèle de près de 1,5 million d'assurés et de 27'000 entreprises auprès desquelles elle encaisse pour 5 milliards de francs suisses de primes.

