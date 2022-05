Nouvelle accélération de l'inflation en avril à 2,5%

Zurich (awp) - Les prix à la consommation ont poursuivi leur hausse en Suisse, l'inflation atteignant 2,5% sur un an en avril. L'envolée des tarifs des hydrocarbures a encore une fois largement contribué au renchérissement pendant le mois sous revue.

Comparé au mois précédent, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4% pour s'établir à 103,3 points en avril, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Ces niveaux sont conformes aux prévisions des économistes interrogés par AWP. Ces derniers tablaient sur une accélération des prix à la consommation entre 2,3% et 2,6% sur un an. La variation mensuelle était attendue entre 0,1% et 0,5%.

Ces derniers mois, les prix n'ont cessé d'accélérer, notamment en raison de la guerre en Ukraine qui a fait s'envoler les prix de l'or noir et de certaines denrées alimentaires. Le taux d'inflation en Suisse est cependant nettement inférieur à ceux enregistrés dans la zone euro et aux Etats-Unis, la force du franc protégeant partiellement contre une trop forte hausse des prix.

En février, l'inflation avait accéléré dans la Confédération de 2,2% sur un an et de 2,4% en mars.

En avril, les plus fortes hausses de prix ont été constatées pour le mazout, qui s'est envolé de 75,6% sur un an, le transport aérien (+54,8%), les locations de voitures (+30,5%), le diesel (+28,3%) et l'essence (+25,1%).

Des baisses ont par contre été enregistrées pour certains fruits comme les baies (-16,3%), dans la parahôtellerie (-11%) et les voyages à forfait nationaux (-7,2%).

