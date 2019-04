Nouvelle accélération des exportations horlogères en mars

Berne (awp) - Les livraisons de montres à l'étranger ont connu une nouvelle poussée en mars. Les exportations horlogères ont gonflé de 4,4% sur un an à 1,74 milliard de francs suisses, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Plus inquiétant, la contraction des volumes est continue depuis le début de l'année.

En février, la hausse des exportations horlogères avait atteint 3,4%, dopée par la constitution de stocks au Royaume-Uni. La forte tendance britannique s'est poursuivie en mars avec une envolée de 76% à 134,7 millions de francs suisses. Le Royaume-Uni, cinquième débouché, reste derrière le trio Hong Kong (+2,5%), Etats-Unis (+5,9%) et Chine.

Les livraisons vers l'Empire du Milieu ont pris l'ascenseur (+17,3%) pour atteindre 141,6 millions. En quatrième position, les exportations en direction du Japon, quatrième au classement, ont bondi d'un cinquième à 137,1 millions.

Les volumes totaux ont clairement chuté en mars, de 18,8% à 1,6 million de montres-bracelets exportés. De janvier à mars, les exportations ont déjà perdu près de 800'000 pièces, avertit la FH dans son rapport mensuel. Le recul touche particulièrement les montres de moins de 200 francs suisses (prix export), dont les volumes ont plongé de 30%.

La valeur des garde-temps exportés a, en revanche, monté en flèche, gonflant de 6,0% à 1,64 milliards. La catégorie "autres produits" a sombré de 16,8% à 102 millions, selon le communiqué.

Les catégories métaux et bimétalliques ont soutenu la croissance, tant en termes de volumes que de valeur. Les montres en acier, celles en autres métaux et autres matières s'inscrivent nettement à la baisse en nombre de pièces. Le bilan est plus contrasté en termes de chiffre d'affaires.

fr/al