Nouvelle acquisition pour Warren Buffett

Ces changements ont été divulgués dans un document réglementaire détaillant les participations de Berkshire au 31 mars.

Berkshire s'est également débarrassé de deux petites participations, la société canadienne Suncor Energy Inc. et l'émetteur de cartes de crédit de marque privée Synchrony Financial Inc.

Ces ventes suggèrent que Buffett et ses gestionnaires d'investissement Todd Combs et Ted Weschler se méfient de plus en plus des valorisations alors que les actions atteignent régulièrement de nouveaux sommets.

Berkshire a vendu pour 6,45 milliards de dollars d'actions et acheté pour seulement 2,57 milliards de dollars au cours du trimestre. Il a terminé le mois de mars avec un montant quasi record de 145,4 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents.

Selon Doug Kass, directeur de Seabreeze Partners Management LLC à Palm Beach, en Floride, Buffett est "probablement en train de constituer des réserves" pour une acquisition majeure. "Il est clair qu'il n'est pas pressé et qu'il attend le bon moment."

Lors de l'assemblée annuelle de Berkshire du 1er mai, Buffett a déclaré que sa société basée à Omaha, dans le Nebraska, aimerait dépenser 70 ou 80 milliards de dollars, mais qu'elle n'en aurait probablement pas l'occasion tant que le marché n'offrirait pas de meilleures valeurs.

Berkshire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire adressée à l'assistant de Buffett.

L'investissement dans Aon prolonge le pari de Berkshire sur les courtiers d'assurance, y compris une participation dans Marsh & McLennan Cos qu'il a augmentée au premier trimestre.

Aon attend les autorisations réglementaires pour racheter Willis Towers Watson Plc pour environ 30 milliards de dollars et créer le plus grand courtier en assurances du monde, devant Marsh.

Berkshire est connu depuis longtemps pour ses participations dans le secteur de l'assurance, qui sont supervisées par le vice-président Ajit Jain et comprennent l'assurance automobile Geico, la réassurance General Re et une unité qui assure les risques majeurs et inhabituels.

La vente de 51 % de la participation de Berkshire dans Chevron a représenté un revirement inhabituel. Berkshire n'avait révélé une nouvelle participation de 4 milliards de dollars qu'en février, et Buffett avait même déclaré lors de l'assemblée annuelle que la compagnie pétrolière était bénéfique pour la société.

"Je n'ai aucun scrupule à détenir Chevron", a déclaré Buffett. "Et si nous possédons l'ensemble de l'entreprise, je ne me sentirais pas mal à l'aise d'être dans cette entreprise".

Moins surprenante a été la révélation de Berkshire qu'il ne possédait que 26,4 millions de dollars d'actions Wells Fargo, contre 1,58 milliard de dollars en décembre et environ 32 milliards de dollars début 2018.

Buffett était mécontent de la réponse de la banque quant à une série de scandales sur la façon dont ses employés ont traité les clients. Berkshire est propriétaire de Wells Fargo depuis 1989.