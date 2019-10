Nouvelle administratrice pour Pictet Asset Management

Zurich (awp) - Pictet Asset Management va accueillir une nouvelle administratrice. Susanne Haury von Siebenthal intégrera le 1er janvier prochain l'organe de surveillance de la filiale de gestion d'actifs du groupe bancaire genevois éponyme, où elle siègera en qualité d'indépendante.

Mme Haury von Siebenthal dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans la gestion d'actifs, indique vendredi Pictet AM. Au cours de sa carrière, elle a travaillé pour les grandes banques UBS et Credit Suisse et dirigé la gestion institutionnelle chez Banque Leu. La nouvelle administratrice indépendante a également oeuvré au sein de la Caisse fédérale de pension Publica.

Dès l'année prochaine, le conseil d'administration de Pictet AM comprendra, outre Mme Haury von Siebenthal, le président Renaud de Planta, Laurent Ramsey, Xavier Barde, Massimo Tosato, Richard Heelis, Rolf Banz et Nobel Gulati.

fr/buc