Alors que les investisseurs attendent la reprise de Wall Street après un jour férié, les banques centrales brésilienne, suisse et britannique ajustent leur politique monétaire. Les taux directeurs, les élections en France et au Royaume Uni et l'IA restent au centre du jeu.

La fermeture de Wall Street hier pour un jour férié a privé les places boursières mondiales de leur baromètre. Ça fait souvent mal de l'admettre, mais c'est bien New York qui donne le tempo. Après deux séances de rebond, l'Europe a plutôt adopté une attitude prudente, ce qui n'est pas illogique au regard du tumulte électoral en France. On pourrait ajouter du tumulte budgéto-électoral en France, puisque l'hexagone s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles, avec huit autres Etats Membres de l'UE, pour le dérapage incontrôlé de ses finances publiques. On a beau jeu de dézinguer Elon Musk, mais force est de constater qu'en confiant toute sa rémunération exorbitante de Tesla à Bercy, soit 56 milliards de dollars, il n'aurait couvert que le tiers du déficit de la seule année 2023 (154 Mds€, soit grosso modo 165 Mds$). J'avoue que le raccourci est facile, mais ça donne quand même une idée des montants en jeu.

Hier, le CAC40 a perdu 0,77% pour redescendre à 7570 points. L'indice parisien évolue un peu plus de 8% en-deçà de son record du 10 mai dernier. Il conserve un gain de 39% en 5 ans, mais on sent bien que la société française est à un moment charnière. Dans le reste de l'Europe, un repli prudent s'est installé, notamment à Francfort et à Bruxelles. Le SMI suisse a capitalisé sur ses valeurs pharmaceutiques défensives pour gagner 0,1%. Le FTSE100 britannique a terminé à +0,2% : en amont d'élections législatives qui devraient amener le parti travailliste au pouvoir le 4 juillet, la place de Londres est à la mode chez les investisseurs, surtout ceux qui cherchent à échapper au bazar qui pourrait se profiler sur le continent. Le Royaume-Uni sera au centre de l'attention aujourd'hui avec une décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux. Les économistes attendent un statu quo à 5,25%, alors que les pronostics de baisse de taux étaient un peu plus prononcés il y a quelques semaines. Entretemps, Emmanuel Macron Rishi Sunak a annoncé des élections anticipées et les derniers chiffres d'inflation n'étaient pas aussi favorables que prévu. Tout pointe donc vers une temporisation, même si l'économie britannique aurait apprécié un assouplissement. La Banque nationale suisse doit aussi trancher sur ses taux ce jour. Le marché est partagé sur la BNS entre un statu quo à 1,5% et une baisse de taux à 1,25%. Verdict à 9h30.

En Chine, les indices repiquent du nez après leur gros rebond de la veille. La banque centrale a fixé le taux de référence quotidien du yuan à son niveau le plus bas depuis plus de six mois, entraînant une baisse de la devise. En parallèle, des choses ont l'air de se préparer en coulisses au niveau de la PBOC. Le patron de la banque centrale chinoise a évoqué dans un discours de nouveaux outils de politique monétaire, notamment l'intervention sur le marché des obligations souveraines et la fixation d'un taux d'intérêt unique à court terme, au lieu du système actuel. Des annonces qui n'ont manifestement pas suffi à entretenir la flamme ce matin. Pour en finir avec les banques centrales, celle du Brésil a maintenu son taux directeur à 10,5%, à l'unanimité de ses membres et conformément aux attentes, malgré les demandes insistantes du président Lula de poursuivre la baisse.

Du côté des actions, il ne se passe pas grand-chose, à l'exception de l'invincibilité des titres liés à l'intelligence artificielle et de quelques épiphénomènes régionaux, comme cette flambée de 51% d'Atos, le GameStop français, hier. Le titre du groupe de services informatiques en déconfiture a plus que doublé en quatre séances. En appliquant la théorie de la relativité utilisée dans les lignes précédentes pour le CAC40 et Elon Musk, il convient de rappeler qu'Atos perd toujours plus de 80% de sa valeur sur un an.

La reprise de la bourse américaine apportera un peu de relief cet après-midi, surtout après une batterie d'indicateurs immobiliers, d'activité et du marché de l'emploi. En attendant, le Japon termine la séance à zéro et la Chine repart en baisse sur le continent (-1%) et à Hong Kong (-0,6%). La Corée du Sud, Taiwan et l'Inde évoluent en revanche dans le vert clair. L'Australie perd encore quelques points. L'Europe devrait tenter un réveil haussier, au vu de la tendance des indicateurs avancés.

Le CAC40 gagne 0,2% à 7584 points à l'ouverture. Le SMI perd son avance de la veille à 12 041 points. Le Bel20 cède 0,1% à 3856 points.

Les temps forts économiques du jour

La journée débute avec l'indice des prix à la production en Allemagne (8h00) et la décision sur le taux de politique monétaire de la Banque nationale suisse (9h30). Plus tard, la Banque d'Angleterre dégainera à son tour (13h00). Aux Etats-Unis, les permis de construire, les mises en chantier, les nouvelles demandes d'allocations-chômage et les perspectives d'affaires de la Fed de Philadelphie (14h30) précéderont les stocks de brut (17h00). Tout l'agenda ici.

L'euro remonte un peu à 1,0744 USD. L'once d'or est stable à 2335 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 85,04 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,45 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se maintient à 4,25%. Le bitcoin s'échange à 65 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Le Sénat français demande au gouvernement d'acheter l'"action privilégiée" de TotalEnergies (le rapport ici).

Danone organise une journée investisseurs et dévoile pour 2025-2028 un objectif de croissance organique de +3% à +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

Orange est sur le point de vendre pour 1,9 milliard d'euros de prêts logés dans Orange Bank à KKR, selon Bloomberg.

Paris confirme une grosse commande commune de missiles Mistral à MBDA (BAE Systems, Airbus, Leonardo).

Legrand émet 600 M€ d'obligations 2034 à 3,5%.

Alstom va fournir 70 locomotives à Mercitalia pour 323 millions d'euros.

Le PDG d'Air France-KLM dénonce le manque de places de parking pour les avions à Paris.

Technip Energies remporte un contrat pour une unité de craquage de naphta en Inde.

Vallourec prolonge son contrat avec la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi et remporte une nouvelle commande.

Bic revoit en baisse ses prévisions de chiffre d'affaires 2024.

Eurazeo accompagne MATERRUP dans sa levée de fonds de 26 M€.

Hoffmann Green Cement signe un partenariat avec le Groupe Polylogis.

Ecomiam a bouclé une augmentation de capital de 5,3 M€ à 2,70 EUR l'action.

Lacroix muscle son approche RSE.

OSE Immunotherapeutics présente des données précliniques sur sa plateforme ARNm thérapeutique à San Francisco.

Abionyx lance une augmentation de capital réservée à un pool d'investisseurs pour 3,4 M€ par émission d'ABSA à 1,37 EUR pièce, pour une dilution maximum de 13%. La société étend son horizon financier à fin 2025.

Sensorion va présenter des "nouvelles données prometteuses" issue de la phase IIa avec SENS-401 lors d'une conférence au Canada.

Bourse Direct lance le prêt de titres.

Gensight réorganise son financement pour tenir jusqu'à la seconde partie du 3 e trimestre 2024, voire jusqu'au T2 2025.

trimestre 2024, voire jusqu'au T2 2025. Gaussin met fin à son contrat de distribution exclusive avec BLYYD.

NHOA va fournir à Statkraf un projet de stockage d’énergie sur batteries de 113MWh en Ecosse.

Metavisio annonce une première livraison en Inde.

Les principales publications du jour : Qwamplify,Pullup...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

En mai 2024, les immatriculations de voitures dans l'Union européenne ont diminué de 3%, avec des baisses observées dans trois des quatre principaux marchés de la région : Italie (-6,6%), Allemagne (-4,3%) et France (-2,9%).

Les constructeurs automobiles chinois réclament une taxe de 25% sur les grosses voitures européennes.

Mauvaise journée hier pour STMicroelectronics, Infineon et Aixtron à cause d'une série de nouvelles négatives, dont l'avertissement sévère de SMA Solar.

BBVA prévoit de déployer une banque numérique en Allemagne.

Leonardo vend sa participation dans Industria Italiana Autobus à Seri Industrial.

Energean annonce la vente de son portefeuille en Égypte, en Italie et en Croatie pour un montant pouvant atteindre 945 millions de dollars.

DS Smith est optimiste quant à la seconde moitié de l'exercice.

Cenergy et DEME obtiennent une commande de câbles d'énergie sous-marins d'Elia.

Grieg Seafood interrompt ses investissements en Colombie Britannique en raison de la nouvelle réglementation sur l'aquaculture du saumon.

Basilea a trouvé un repreneur pour un produit expérimental en oncologie.

Roche lance un nouveau test du lymphome dans l'espace CE.

Les principales publications du jour : DS Smith…

Des Amériques

The Carlyle Group et KKR en lice pour le portefeuille de prêts étudiants américains de Discover Financial, d'un montant de 10 milliards de dollars, selon le FT.

Apple pourrait se tourner vers un partenaire chinois pour l'IA de l'iPhone en Chine, selon le WSJ.

L'accord fiscal conclu avec Petrobras devrait permettre au Brésil de récupérer plus de 2 milliards de dollars.

Booking alerte sur les arnaques aux voyages liées à l'IA.

NetJets convertit les options pour 250 Praetor 500 en commandes, annonce Embraer.

Corpay rachète la société de paiements transfrontaliers GPS Capital Markets.

Vanda rejette les offres de rachat de Future Pak et Cycle Pharma.

Les principales publications du jour : Accenture, Kroger, Darden Restaurants, Jabil…

Du reste du globe

Les entreprises sud-coréennes SK Innovation et SK E&S envisagent de fusionner, selon la presse locale.

Le régulateur australien s'inquiète de l'offre d'Olam sur Namoi Cotton.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.