Genève (awp) - Les chiffres d'affaires dans le domaine des services en Suisse ont chuté en décembre dernier. Le repli est de 6,3% en comparaison annuelle et corrigé de l'effet des jours ouvrables.

Cette baisse est attribuée principalement au commerce de gros, écrit l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un relevé publié vendredi. Selon ces chiffres provisoires, ce segment accuse un recul de ses recettes de 19,3% (ajusté des jours ouvrés). La section commerce dans son ensemble a connu un repli de 13%. Les ventes du commerce de détail se sont, elles, maintenues à 0,8%. Le secteur transports et entreposage a également vu son chiffre d'affaires diminuer (-9,0%).

Du côté des gagnants, la branche architecture et ingénierie a connu la plus forte hausse de revenus (+19,0%), suivie des agences de voyages et services aux voyageurs (+17,3%). Les activités spécialisées, scientifiques et techniques ont aussi progressé (+12,8%), tout comme l'immobilier (+11,8%) et la section information et communication (+11,7%). Les restaurateurs et hôteliers ont enregistré une croissance de 9,1%.

rr/jh