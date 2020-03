Nouvelle baisse de la consommation de viande en Suisse

Berne (awp/ats) - Pour la quatrième année consécutive, les Suisses ont consommé moins de viande. La marchandise, helvétique et importée, vendue sur les étals a baissé de 1,4% en un an, pour s'établir à 214'470 tonnes en 2019.

La hausse des prix a pu compenser la baisse des ventes, permettant de maintenir le chiffre d'affaires, écrit l'Office fédéral de l'agriculture dans son rapport de marché publié vendredi. Au total, les consommateurs ont acheté pour 4,57 milliards de francs suisses de produits carnés dans le commerce de détail.

Cela représente 0,1% ou 4 millions de francs suisses de plus qu'en 2018. En moyenne, le prix du kilo de viande a augmenté de 1,5% en 2019 à 21,30 francs suisses par rapport à l'année précédente.

La viande de poulet continue d'être populaire auprès des consommateurs. Les ventes de viande fraîche de poulet ont augmenté de 1,9% en 2019 pour atteindre un poids de vente de 50'890 tonnes.

Néanmoins, la consommation de volaille par habitant a stagné pour la première fois depuis des années à 14,2 kg (-0,1%), selon Proviande, la faîtière des bouchers. La consommation totale de viande, y compris les déchets alimentaires, mais sans le tourisme d'achat, était de 51,25 kg par habitant, selon Proviande.

Les baisses les plus importantes des ventes, respectivement du chiffre d'affaires, ont été enregistrées pour l'agneau frais (-7,4% et - 8,5%) et le veau (-1,8% et -2,8%). Les ventes de porc frais ont chuté de -4,7%.

Malgré la baisse des ventes de viande fraîche, les morceaux nobles restent les principaux moteurs des ventes et des revenus. Les poitrines de poulet et les produits à base de poitrines de poulet ont représenté 38,8% des ventes totales de poulet de viande fraîche. Ces morceaux de choix représentaient 68,4% des ventes totales de viande fraîche d'agneau.

