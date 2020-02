Nouvelle baisse de recettes des détaillants en janvier

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont cédé du terrain en Suisse, chutant de 0,6% sur un an en janvier en termes nominaux. Dans un communiqué diffusé vendredi, l'Office fédéral de la statistique (OFS) constate le même recul en rythme mensuel et corrigé des variations saisonnières (CVS).

En prenant en considération l'inflation et corrigés de l'effet des jours ouvrables, les recettes du commerce de détail se sont légèrement effilochées, perdant 0,1% en termes réels sur la même période.

Abstraction faite des stations-service, la contraction des chiffres d'affaires détaillants est ressortie à 0,6% en termes nominaux et 0,1% en termes réels, corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés. Corrigés des variations saisonnières, les mêmes paramètres s'amenuisent de 1,0% en termes nominaux et de 0,8% en chiffres réels.

Les recettes dans le secteur des denrées alimentaires, boissons et tabac régressent de 0,7% (réel: -0,1%), tandis que dans le secteur non alimentaire elles lâchent 0,8% (réel: +0,2%). Un petit mieux lorsqu'ils sont corrigés des variations saisonnières: une réduction de 0,5% en termes nominaux (réel: -0,2%) pour les denrées alimentaires, les boissons et le tabac. Mais moins bien encore pour le non alimentaire avec une contraction de 1,3% en termes nominaux (réel: -0,9%).

