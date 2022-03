Nouvelle baisse pour les actions européennes, le pétrole remonte

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance jeudi alors que les cours du brut repartent à la hausse, la rencontre dans le journée entre les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien ne suscitant guère d'espoir d'une issue diplomatique au conflit.

À Paris, le CAC 40 perd 1,97% à 6.262,18 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,09% et à Francfort, le Dax recule de 2%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 2,13%, le FTSEurofirst 300 de 1,35% et le Stoxx 600 de 1,15%.

Face à la guerre en Ukraine, les chefs d'Etats et de gouvernement européens se réunissent ce jeudi et vendredi à Versailles pour se pencher sur la possibilité d'un plan européen de résilience et d'investissements.

D'autres événements majeurs sont attendus dans la journée, à commencer par la réunion de la Banque centrale européenne (12h45 GMT) et la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde (13h30 GMT).

Les investisseurs attendent de voir comment l'institution parvient à trouver un équilibre entre le risque d'une hausse prolongée de l'inflation et celui d'un ralentissement de la croissance économique avec le conflit ukrainien.

Autre rendez-vous du jour, les chiffres de l'inflation américaine en février seront publiés à 13h30 GMT et le consensus Reuters table sur une nouvelle accélération des prix à la consommation, à 7,9% sur un an.

L'ensemble de secteurs européens évoluent en baisse dans les premiers échanges, y compris celui de l'énergie (-1,12%) en dépit du rebond des prix pétroliers.

Le baril de Brent prend 5,43% à 117,17 dollars et celui de brut léger américain 3,89% à 112,93 dollars.

Le compartiment de l'automobile accuse la plus forte baisse, son indice Stoxx reculant de 2,96%.

A Paris, Renault chute de 4,3% et les valeurs du luxe comptent aussi parmi les plus fortes baisses du CAC 40: LVMH, Kering et Hermès cèdent entre 2,75% et 3,37%.

Vivendi grappille 0,31% après avoir plus que doublé son bénéfice d'exploitation ajusté annuel.

Maisons du Monde (+3,80%) et Eurazeo (+5,13%) montent après leurs résultats tandis que JCDecaux reculent de 2,57% après les siens.

Carlsberg abandonne 3,62% après avoir suspendu ses prévisions, invoquant des incertitudes sur ses activités en Russie, un marché important pour le brasseur danois.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)