Nouvelle bourse de recherche dans le domaine de la résilience des systèmes de santé : appel à candidatures

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 19 août 2021) - Aujourd'hui, la Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) lance la bourse de recherche dans le domaine de la résilience des systèmes de santé. La FRS est un organisme à but non lucratif qui investit dans des centres universitaires à travers le Canada qui se concentrent sur la recherche innovatrice et de pointe.





Fondation pour la recherche en santé

La bourse sert particulièrement à financer des recherches visant à améliorer la résilience des systèmes de santé du Canada. Les titulaires de la bourse pourront recevoir un financement de 450 000 $ sur une période de trois ans. La FRS et son comité de sélection relatif à la bourse invitent les chercheurs d'établissements universitaires reconnus à travers le Canada à soumettre leur candidature au http://www.hrf-frs.com avant le 4 octobre 2021.

La FRS s'engage à améliorer l'écosystème de santé du Canada, et le lancement d'une bourse de recherche dans le domaine de la résilience des systèmes de santé en ce moment est significatif. Les Canadiens se tournent vers le milieu de la recherche pour s'assurer que leur pays dispose des outils nécessaires pour lutter avec succès contre les futures pandémies et les menaces similaires pour la santé et la sécurité nationales.

La FRS soutient depuis longtemps l'excellence en matière de recherche en encourageant les découvertes et les innovations qui permettent à nos collectivités de rester en santé, de faire prospérer notre économie et de continuellement améliorer les systèmes de santé du Canada. La création d'une bourse de recherche dans le domaine de la résilience des systèmes de santé contribuera à la planification sanitaire et à la préparation de la santé publique du Canada, ce qui nous permettra de faire face et de réagir à d'éventuelles crises sanitaires et de nous en rétablir encore plus efficacement.

« La pandémie de COVID-19 a révélé à la fois la force et la fragilité de nos systèmes de soins de santé actuellement en place. Je suis fier que la FRS puisse appuyer cette recherche à un moment aussi crucial grâce au généreux soutien de longue date de l'innovante industrie pharmaceutique canadienne. » - Mel Cappe, président du conseil d'administration de la FRS

« L'investissement dans ce genre de bourse est l'une des nombreuses façons dont l'industrie pharmaceutique canadienne contribue au rétablissement du Canada après la crise de la COVID-19. Outre la découverte et la mise au point de vaccins et de traitements contre le virus, nous savons que notre industrie peut apporter une contribution précieuse aux politiques publiques et aider les Canadiens à se préparer et à s'outiller pour faire face à la prochaine crise de santé publique. » - Pamela Fralick, présidente de MNC

L'appel à candidatures de la FRS et les directives relatives aux demandes de bourse sont disponibles en ligne au http://www.hrf-frs.com. Les candidatures sont examinées par le comité de sélection relatif à la bourse, composé d'experts en sciences de la vie. La bourse de recherche dans le domaine de la résilience des systèmes de santé sera accordée à la fin octobre 2021.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion des avantages et des valeurs de l’innovation en santé axée sur la recherche, ainsi que de la viabilité du système de santé canadien. Les membres de Médicaments novateurs Canada contribuent généreusement à la FRS afin que les Canadiens puissent continuer à bénéficier de ces recherches.

