Nouvelle caravane de migrants honduriens en route vers les USA

SAN PEDRO SULA, Honduras, 15 janvier (Reuters) - Des centaines de migrants Honduriens entamaient lundi leur route vers le nord dans le but de rejoindre les Etats-Unis, alors que des milliers de migrants d'Amérique centrale d'une précédente "caravane" sont toujours bloqués à la frontière mexico-américaine.

Donald Trump a promis d'empêcher les migrants venus d'Amérique centrale, dont il n'a eu de cesse de dénoncer l'organisation en "caravanes" et la menace qu'ils constituent pour la sécurité nationale américaine, de franchir les 3.200 km de la frontière entre les deux pays.

Plusieurs milliers de migrants d'Amérique centrale vivent depuis novembre dernier dans des camps de fortune à Tijuana. Plus de 7.000 Honduriens sont retournés dans leur pays, selon les chiffres des autorités.

Des images de télévisions montraient lundi plusieurs centaines de personnes réunies dans les rues de San Pedro Sula avec des drapeaux honduriens, alors qu'ils entamaient leur périple de plusieurs semaines ou mois vers la frontière mexicaine.

Entre 600 et 800 Honduriens se trouvaient dans cette nouvelle caravane, selon les estimations de Miroslava Serpas, chargé des affaires migratoires au CIPRODEH, un centre de recherche sur les droits humains qui accompagne le groupe.

Le Pentagone a annoncé lundi que l'armée américaine allait prolonger sa mission de maintien de la sécurité et de protection à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique jusqu'au 30 septembre. (Jorge Cabrera et Gustavo Palencia; Arthur Connan pour le service français)