Nouvelle cession pour Syz, qui vend sa banque aux Bahamas

Zurich (awp) - Le groupe Syz annonce une nouvelle cession, quelques jours après avoir vendu sa gamme de fonds Oyster. La banque genevoise s'est défait de sa filiale aux Bahamas, reprise majoritairement par deux de ses dirigeants locaux, Werner Gruner et Daniel-Marc Brunner. Syz conservera une participation minoritaire.

Suite à ce changement de propriétaire, l'établissement bahaméen va renoncer à sa licence bancaire et se transformer en gestionnaire d'actifs, sous le nom de Nexor Asset Management Limited, a indiqué Syz jeudi soir. Le groupe genevois et Nexor vont conserver des relations d'affaires "étroites", le second profitant notamment de la plateforme bancaire du premier.

Cette opération répond à la volonté du groupe Syz de centraliser ses activités de gestion sur la Suisse, selon le communiqué. La transaction, dont les détails financiers ne sont pas précisés, reste conditionnée au feu vert des autorités compétentes.

En début de semaine, Syz a annoncé la vente pour un montant non divulgué de sa gamme de fonds Oyster au gestionnaire d'actifs français IM Global Partner, qui rachètera également la plateforme de distribution attachée, Syz Asset Management Luxembourg.

fr/vj