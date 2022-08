Nouvelle condamnation en Arabie saoudite, 45 ans de prison, pour des messages sur les réseaux sociaux-ONG

RIYADH, 30 août (Reuters) - Un tribunal saoudien a condamné une femme à 45 ans de prison pour avoir publié des messages critiques sur les réseaux sociaux, a dit mardi un groupe de défense des droits de l'homme, dernier exemple en date de la répression à l'oeuvre dans le royaume.

Nourah bint Saïd al-Qahtani a été condamnée "probablement au cours de la semaine dernière" par le tribunal pénal spécialisé pour "utilisation d'internet pour déchirer le tissu social" et "atteinte à l'ordre public par l'utilisation des médias sociaux", a déclaré l'ONG Democracy for the Arab World Now (DAWN), basée à Washington, en citant des documents judiciaires.

Le gouvernement saoudien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DAWN a dit que l'on savait peu de choses sur la femme condamnée ou sur le contenu de ses messages sur les réseaux sociaux, et qu'elle continuait à enquêter sur ce cas.

Cette nouvelle condamnation intervient quelques semaines après que Salma al-Shehab, étudiante en doctorat à l'université britannique de Leeds, a été condamnée à 35 ans de prison pour avoir suivi et retweeté des dissidents sur Twitter. (Reportage Aziz El Yaakoubi, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)