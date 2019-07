Nouvelle condamnation pour le tueur de Charlottesville

par Gary Robertson

CHARLOTTESVILLE, Virginie, 15 juillet (Reuters) - Le néo-nazi James Fields a été condamné lundi à une deuxième peine de prison à perpétuité pour la mort de Heather Heyer, militante antifasciste qu'il a tuée au volant de sa voiture en août 2017 à Charlottesville, en Virginie.

James Fields, 22 ans, a été condamné à la prison à vie et à 419 années supplémentaires, comme l'avait recommandé le jury qui l'avait reconnu coupable en décembre dernier.

"M. Fields, vous méritez la peine que le jury a proposée. Ce que vous avez fait, c'est un acte de terreur", a déclaré le magistrat qui l'a condamné.

Le condamné, qui a déjà écopé fin juin d'une peine de prison à perpétuité, avait précipité sa voiture contre des contre-manifestants qui dénonçaient la tenue d'un rassemblement de suprémacistes blancs sous le mot d'ordre "Unite the Right" (unifier la droite). Il avait également blessé 30 personnes.

Les événements de Charlottesville ont démontré l'émergence de l'"alt-right", la droite extrême américaine qui prône un nationalisme blanc et s'est sentie confortée par l'élection de Donald Trump à la Maison blanche. En estimant ensuite qu'il y avait des "gens bien des deux côtés", le président américain avait suscité une vaste controverse. (Reporting by Gary Robertson in Charlottesville; Writing by Steve Gorman; Editing by Leslie Adler)