Nouvelle contraction du PMI des services en Allemagne

L'indice PMI des services a reflué le mois dernier à 47,7 contre 49,7 en juillet et 48,2 en première estimation.

Même si les entreprises des services ont continué à recruter pour améliorer leurs capacités, la croissance de l'emploi a perdu de son dynamisme et a affiché son niveau le plus faible en un an et demi alors que le secteur continue de subir une hausse de coûts liée à la flambée des prix de l'énergie et l'augmentation des salaires.

"Après avoir apporté un soutien important à l'économie au cours du premier semestre de l'année, l'activité dans le secteur des services allemand a commencé à faiblir au cours du troisième trimestre, la demande intérieure étant sous la pression d'une inflation vertigineuse et d'une confiance en baisse", a déclaré Phil Smith, directeur économique associé chez S&P Global.

Le PMI composite, qui rassemble les services et l'industrie manufacturière, est tombé en août à 46,8 après 48,1 le mois précédent. (Reportage Paul Carrel; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)