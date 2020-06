Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine: message

Berne, 05.06.2020 - Grâce à une nouvelle convention de sécurité sociale, les relations juridiques en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine seront actualisées. Lors de sa séance du 5 juin 2020, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à cette convention à l'attention du Parlement. Celle-ci coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l'assurance-accidents des États partenaires et règlemente le versement des rentes à l'étranger.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine. Cette nouvelle convention met à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et l'État issu de l'ex-Yougoslavie. Elle remplace la convention avec l'ex-Yougoslavie, encore en vigueur. Celle-ci cessera d'être appliquée, car la Bosnie et Herzégovine est, parmi les États successeurs de l'ex-Yougoslavie, le dernier État avec lequel la Suisse n'avait pas encore conclu de convention de sécurité sociale.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l'assurance-accidents des États partenaires - l'AVS, l'AI et la LAA en ce qui concerne la Suisse -, afin d'éviter des désavantages ou des discriminations à l'égard des ressortissants des deux États. La convention garantit une égalité de traitement des assurés et réglemente le versement des rentes à l'étranger. La convention règle en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 1er octobre 2018. Son entrée en vigueur requiert l'approbation préalable des parlements des États contractants.

Adresse pour l'envoi de questions

Doris Malär

Domaine Affaires internationales, secteur Conventions

Office fédéral des assurances sociales

Tél. : +41 58 462 85 00

doris.malaer@bsv.admin.c

Auteur

Conseil fédéral

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral de l'intérieur

http://www.edi.admin.ch