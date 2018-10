Nouvelle croissance pour IT-LOGIQ

IT-LOGIQ annonce un chiffre d'affaires prévisionnel de 9 millions d'euros en fin d'année en hausse de presque 30% par rapport à son précédent exercice. Cette nouvelle croissance atteste du solide positionnement du distributeur sur son marché et de sa capacité à accompagner au mieux ses clients dans leurs projets réseaux et télécoms en leur proposant les meilleures solutions du marché.

IT-LOGIQ s'appuie sur une solide expérience dans le domaine des Télécoms et de la voix sur IP, mais aussi sur son savoir-faire dans les métiers de la distribution, du conseil, du support et de l'assistance à l'intégration de bases technologiques destinées aux applications télécoms. IT-LOGIQ intervient aussi bien pour l'entreprise que pour l'infrastructure réseau des opérateurs. Impliquée dans la convergence des réseaux, la VoIP, les solutions de signalisation et les systèmes haute densité, IT-LOGIQ a sélectionné auprès de plusieurs constructeurs les produits les plus adaptés aux exigences de qualité, flexibilité et fiabilité nécessaires à ces solutions.

Xavier Paour, Président d'IT-LOGIQ explique « Notre dernier exercice nous a permis de valider la pertinence de nos nouvelles offres tout en confortant notre positionnement sur nos référencements historiques. La croissance de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité nous encourage à poursuivre nos investissements pour accompagner au mieux nos clients et notamment les opérateurs dans leur transformation digitale en leur proposant des solutions et produits de premier plan notamment en matière de Voip. Au-delà de ces éléments, nous envisageons de réaliser une première opération de croissance externe en région pour compléter nos expertises, nous rapprocher de nos clients, et plus globalement densifier notre offre. »

https://www.it-logiq.com

