Nouvelle croissance pour Plus-de-bulles

Plus-de-bulles, l'un des leaders français de la vente de champagne en ligne, annonce une croissance de plus de 30% de ses ventes en 2018

Depuis le lancement commercial de ses activités, l'entreprise connaît une forte croissance ininterrompue, de l'ordre de +20% par an en moyenne, ce qui représente un triplement de son chiffre d'affaires sur les 6 dernières années. Des chiffres très au dessus de la progression moyenne de l'e-commerce en France (autour de 10 à12%).

L'unicité, la qualité et la pertinence du positionnement expliquent cette traction :

-Un choix de grande qualité, très large avec 1000 cuvées (tant des Grandes Maisons que des artisans artistes du champagne), avec de nombreuses exclusivités

-Un site clair et ergonomique, donnant de nombreuses informations

-Un vrai service de conseil, par téléphone, chat ou email

-Et enfin une livraison rapide grâce à l'important stock permanent (plus de 20.000 bouteilles )

Fort de ce positionnement unique, Plus-de-bulles a connu une forte croissance essentiellement par bouche à oreille, sans réelles dépenses marketing ( à l'inverse de la plupart des sites e-commerce où les budgets alloués peuvent dépasser 10% de leur CA). Ces solides fondamentaux permettent à Plus-de-bulles de s'appuyer sur un modèle économique sain et rentable.

Aujourd'hui, Plus-de-bulles c'est une base de 20.000 clients amateurs de champagne et plus de 10.000 commandes annuelles, avec un panier moyen supérieur à 250€. Ce sans compter l'importante activité B2B qui génère de gros volumes de commandes de la part des entreprises.

L'export représente plus de 10% du CA, l'Italie en tête, suivi de la Belgique, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Les pays scandinaves sont aussi bien représentés, appréciant d'ailleurs particulièrement les cuvées de vignerons.

Benjamin CHERRIERE, fondateur de Plus-de-bulles : « Dans un marché français du champagne de l'ordre de 5Mds€, et un segment de grands amateurs (consommant plus de 30 bouteilles par an) estimé à au moins 500.000 personnes, Plus-de-bulles occupe une place particulière et devrait poursuivre sa croissance à long terme. Nous allons continuer d'offrir toujours plus de références, d'exclusivités et de service pour nous distinguer. »

