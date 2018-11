Nouvelle détente sur le front des loyers en Suisse

Zurich (awp) - Les loyers des appartements poursuivent leur baisse en Suisse, révèle vendredi l'indice de l'offre immobilière (Swiss Real Estate Offer). Le recul s'est affiché à 0,5% en moyenne en octobre, une évolution qui contraste cependant avec la hausse de 1% enregistrée pour les prix des maisons familiales.

L'enquête menée par Immoscout24 en collaboration avec la société de conseils immobiliers Iazi révèle que les loyers des logements ont reculé le mois passé pour la quatrième fois consécutive. Le prix moyen en Suisse pour un appartement de 100 mètres carrés se situe actuellement à 2165 francs suisses.

"L'évolution des loyers dépend en premier lieu de la loi de l'offre et de la demande", observe le directeur d'Immoscout24 Martin Waeber, cité dans le communiqué. Plus le nombre de logements vides est élevé, plus cela joue en faveur des locataires.

"Dans de nombreuses régions un peu éloignées des centres-villes, les locataires ont l'embarras du choix", constate M. Waeber. Mais le cadre législatif a aussi un rôle important dans la fixation des prix et pas moins de cinq interventions parlementaires sont pendantes au plan fédéral, qui pourraient contribuer à plus de flexibilité sur la fixation des loyers, avec de possibles hausses à la clé.

Les prix sont les plus élevés dans la région zurichoise, où il faut débourser en moyenne 2610 francs suisses par mois pour un appartement de 100 mètres carrés (+0,1%). La région lémanique (-0,6%) suit en deuxième position, avec des prix en moyenne environ 5% inférieurs à ceux de Zurich, puis la Suisse centrale. Le Tessin (1894 francs suisses en moyenne, -1,1%) arrive en queue de liste.

La demande pour des maisons familiales continue à être forte. Elle tire les prix vers le haut (+1,0% en un mois). Un mètre carré de surface habitable pour une "maison individuelle typique" en Suisse revient ainsi à 6337 francs suisses. Sur douze mois, l'augmentation atteint 2,1%.

Par ailleurs, une étude de la société d'analyses et de conseils Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) révèle que les loyers des logements anciens ont renchéri de 0,9% au troisième trimestre en Suisse, par rapport aux trois mois précédents. L'évolution est inverse (-0,2%) pour les nouveaux logements. Là encore, Zurich (+1,5%) est principalement à l'origine de la hausse observée dans la première catégorie citée.

