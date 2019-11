Nouvelle direction pour l'Association des banques étrangères en Suisse

Zurich (awp) - Un renouvellement intervient au sein des instances dirigeantes l'Association des banques étrangères en Suisse (ABES). A compter du 1er janvier prochain, Raoul Oliver Würgler assumera la direction de l'organisation, après avoir assuré la suppléance du directeur sortant Martin Maurer depuis l'an 2000. Pour le seconder, Florian Specht rejoindra l'ABES le 1er décembre de cette année.

M. Würgler a été élu à la direction de l'association en juin dernier, rappelle mercredi l'ABES. Martin Maurer prendra une retraite anticipée à compter de la fin de l'année. M. Specht bénéficie d'une grande expérience dans le secteur bancaire, notamment après avoir oeuvré pour plusieurs grands établissements dans les domaines de la conformité fiscale et de la lutte contre la blanchiment d'argent, rappelle un communiqué.

Fondée en 1972, l'ABES regroupe les banques actives en Suisse et contrôlées par des établissements étrangers. L'association compte plus d'une centaine de membres et constitue après l'Association suisse des banquiers (ASB), le deuxième regroupement d'instituts financiers présents en Suisse.

