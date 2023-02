Nouvelle dispute entre la France, l'Allemagne et l'Espagne au sujet de l'hydrogène d'origine nucléaire

Par Michel Rose, Belén Carreño et Kate Abnett

Le différend, qui pourrait bloquer un pipeline d'hydrogène de plusieurs milliards d'euros reliant la péninsule ibérique à l'Europe centrale via la France, retarde également la législation européenne sur l'énergie verte et menace d'éclater au grand jour lors d'un sommet de l'Union européenne jeudi.

La France, qui s'appuie sur son parc nucléaire vieillissant pour produire de l'électricité, mène une campagne visant à comptabiliser l'hydrogène produit à partir de l'énergie nucléaire - appelé hydrogène "rouge" - dans les nouveaux objectifs de l'UE en matière d'énergie renouvelable, qui se concentrent actuellement sur l'hydrogène vert produit à partir d'électricité provenant de sources renouvelables.

Paris accuse maintenant l'Espagne et l'Allemagne de revenir sur les engagements pris par leurs dirigeants, selon la France, lors des réunions de Barcelone et de Paris, de considérer l'énergie "faible en carbone", qui est un code pour le nucléaire, comme propre.

"Ces négociations ne prennent pas une bonne tournure", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre française de l'énergie, à un petit nombre de journalistes la semaine dernière, à propos des nouveaux objectifs de l'UE en matière d'énergie renouvelable, inclus dans un projet de loi connu sous le nom de directive RED-3.

"Il ne serait pas compréhensible que l'Espagne et l'Allemagne adoptent des positions différentes à Bruxelles et ne tiennent pas leurs engagements", a-t-elle déclaré.

Après de nombreuses tergiversations, le président français Emmanuel Macron a accepté le projet de pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille en octobre, un accord formalisé lors d'un sommet avec son homologue espagnol Pedro Sanchez à Barcelone en janvier.

L'Allemagne a été formellement ajoutée au projet après un sommet conjoint franco-allemand à Paris quelques jours plus tard, Berlin souhaitant importer de l'hydrogène d'Iberia et de plus loin au sud alors qu'elle se sevrait du gaz russe.

Le feu vert de Macron pour le projet dit H2Med ou BarMar était, selon Paris, en échange d'engagements espagnols et allemands sur l'hydrogène rouge.

Les responsables français font référence à une déclaration commune signée à Barcelone qui stipule que "l'Espagne et la France reconnaissent l'importance de la production, du transport et de la consommation d'hydrogène propre, produit à partir de sources d'énergie renouvelables et à faible teneur en carbone".

À Madrid, les responsables affirment que la querelle est un "malentendu" et qu'ils sont prêts à faire preuve de souplesse en ce qui concerne l'hydrogène rouge dans d'autres législations telles que la directive sur le marché du gaz, mais pas dans le projet de loi sur les énergies renouvelables.

"L'hydrogène rouge ne peut pas être renouvelable parce que le nucléaire n'est pas une énergie qui peut être considérée comme telle. C'est impossible", a déclaré à Reuters une source gouvernementale espagnole haut placée.

La position de Berlin semble refléter celle de Madrid. "Je doute qu'il y ait jamais eu une promesse formelle que l'hydrogène rouge serait accepté comme 'vert' si le pipeline en provenance d'Espagne est réalisé", a déclaré un fonctionnaire allemand ayant connaissance des négociations.

"Peut-être que le calcul français était que cela serait plus facilement accepté par les partenaires, mais c'est une chose différente."

MENACE FRANÇAISE

Macron portera la question au sommet de l'UE de jeudi et deux responsables européens ont déclaré qu'il pourrait menacer de bloquer le pipeline en représailles.

"Il est évident que la France ne donnerait le feu vert à BarMar que si elle pouvait utiliser le pipeline à l'avenir pour envoyer son hydrogène (rouge) vers l'Ibérie", a déclaré un responsable d'un pays d'Europe du Sud.

"Le fait est que sans la France, il n'y aura pas de BarMar", a ajouté la source.

L'hydrogène est au cœur des plans de l'Europe visant à décarboniser l'industrie lourde. La Commission européenne a déclaré que ses objectifs en matière d'hydrogène vert nécessitaient un investissement pouvant atteindre 300 milliards d'euros dans la production de nouvelles énergies renouvelables.

Au moins six fonctionnaires européens ont déclaré qu'ils craignaient que le différend ne s'étende à une série d'autres politiques qui sont en train d'être étendues pour couvrir l'hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ce qui pourrait retarder les lois nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union.

Par exemple, l'UE met à jour ses lois sur le marché du gaz pour intégrer davantage d'hydrogène dans le réseau et prévoit de proposer une "banque de l'hydrogène" pour financer de nouveaux projets. La France souhaite que celle-ci inclue son hydrogène rouge, mais celui-ci doit d'abord être désigné comme renouvelable.

Les négociations sur la directive RED-3 avec le Parlement européen ont été reportées cette semaine parce que la Commission européenne doit encore convenir d'une définition de l'hydrogène "renouvelable".

"Ce n'est pas une question technique. C'est une question politique", a déclaré un diplomate européen.