Nouvelle étape pour la future ligne à très haute tension du Gothard

Berne (awp/ats) - La demande de permis de construire pour le câblage souterrain de la ligne à très haute tension du Gothard a été déposée auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Cette nouvelle ligne de 18 km entre Airolo et Göschenen sera la plus longue du genre en Suisse et est prévue dès 2029.

Cette infrastructure de transport de l'énergie hydroélectrique représente un projet unique en Suisse, a rappelé mercredi la Société nationale pour l'exploitation du réseau et propriétaire du réseau (Swissgrid), lors de l'annonce du dépôt de la demande d'approbation des plans à la population et aux autorités locales, au musée Sasso San Gottardo au col du Gothard.

Pour la première fois, une ligne à très haute tension sera liée à un tunnel routier national. Les travaux pour cette ligne de 220 kilovolt (kv) débuteront en 2027 et seront réalisés en même temps que la construction du deuxième tube du tunnel routier du Gothard.

La ligne aérienne existante arrive en fin de vie et doit être rénovée. La pose des câbles souterrains sera coordonnée avec le chantier routier. La ligne existante et sa septantaine de pylônes - à l'exception de quatre d'entre eux - seront démantelées.

L'infrastructure, avec le reste du réseau national à très haute tension, devra contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération.

L'investissement total de Swissgrid s'élève à environ 107 millions de francs suisses. La société a opté pour un câble en isolation synthétique (polyéthylène hautement réticulé). Ce type de câble est aujourd'hui la norme et se révèle sûr tout en offrant la flexibilité nécessaire, estiment les spécialistes.

ats/al