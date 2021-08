Nouvelle hausse des prix des maisons en juillet

Zurich (awp) - L'achat d'une maison en Suisse coûte de plus en plus cher. Les prix ont à nouveau augmenté en juillet pour les acheteurs potentiels, selon l'indice immobilier d'Immoscout. Les loyers ont en revanche essuyé une baisse, a précisé mardi la société. La plateforme concurrente Homegate fait quant à elle état de loyers stables en juillet.

Les loyers proposés dans les petites annonces ont baissé de 0,6% en Suisse. Fin juillet, pour un bien locatif classique de 100 mètres carrés, il fallait débourser en moyenne 2163 francs suisses par mois, charges comprises. Le loyer mensuel moyen est donc pratiquement retombé au niveau de début d'année, précise la société.

La baisse s'explique en premier lieu par un recul des loyers dans la région lémanique (-0,3%), où ils sont très élevés.

L'accès à la propriété est à l'inverse devenu plus cher, avec un prix des maison en forte hausse (+1,5%) en juillet. En moyenne, une maison de 160 m2 coûte 1,13 millions en Suisse.

"Sur les 12 derniers mois, les prix affichés dans les petites annonces pour les maisons individuelles ont grimpé de 9,4% et ont donc presque atteint le seuil des taux de croissance à deux chiffres", commente Martin Waeber, directeur opérationnel de Scout24.

Les prix des appartements en copropriété ont connu quant à eux une légère baisse en juillet (-0,6%). Sur les 12 derniers mois, la hausse s'inscrit toutefois à 6,8%.

Grandes différences entre les régions

Les loyers proposés sur la plateforme d'annonces immobilières Homegate sont restés stables sur un mois, selon l'indice concurrent, inchangé à 115,4 points (+0,7% sur un an).

Les cantons de Genève et de Zoug ont vu leurs loyers largement diminuer, avec des replis de respectivement 2,5% et 3,5% par rapport à juin. Les cantons alpins des Grisons et d'Obwald ont de leur côté vu leurs loyers progresser de 1% sur un mois et de 4,3% sur un an.

Par ville, Genève (-2,2%) a essuyé un net repli tandis que Lugano (+0,7%) a vu ses loyers progresser sur un mois. A Zurich, ils ont augmenté de 0,4% sur un mois et de 1,5% sur un an.

