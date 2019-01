Nouvelle journée de mobilisation antigouvernementale à Belgrade

BELGRADE, 5 janvier (Reuters) - Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi dans les rues de Belgrade, la capitale serbe, pour protester contre le président Aleksandar Vucic et réclamer la liberté des médias et la fin des attaques contre des figures de l'opposition.

Pour la cinquième fois en autant de semaines, les manifestants se sont rassemblés derrière des bannières appelant le pouvoir à "stopper la trahison, défendre la Constitution et soutenir le peuple".

Le mouvement a débuté à la suite d'une agression dont un responsable de l'opposition, Borko Stefanovic, a été victime en novembre dans la ville de Krusevac.

Coordonné par l'Alliance pour la Serbie, un collectif regroupant une trentaine de partis de l'opposition et d'organisations, il dénonce une dérive autocratique de Vucic et la corruption de son parti, le SNS (Parti progressiste de Serbie, droite pro-européenne).

Les manifestants réunis dans Belgrade ont réclamé samedi que la télévision publique accorde davantage de temps d'antenne aux groupes de l'opposition et ont exigé des garanties sur le sérieux des enquêtes ouvertes après les agressions de journalistes et d'opposants. (Reuters TV et Maja Zuvela Henri-Pierre André pour le service français)