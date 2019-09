Nouvelle journée de mobilisation des "Gilets jaunes", pas d'incidents notables

(.)

PARIS, 21 septembre (Reuters) - Une nouvelle journée de mobilisation des "Gilets jaunes" a débuté sans incidents notables samedi à Paris où un important dispositif de sécurité avait été déployé par les autorités.

En fin de matinée, les forces de l'ordre avaient procédé à une centaine d'interpellations dans la capitale, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Paris. Elles ont par ailleurs verbalisé 104 personnes.

Selon un décompte arrêté à 11h00 (09h00 GMT), les forces de police avaient parallèlement effectué 1.249 contrôles.

Une centaine de personnes ont été dispersées par les forces de l'ordre sur les Champs-Elysées, déclarés zone interdite aux manifestants par les autorités.

"On ne peut qu'être prudents puisqu'il n'est que 13h00", commentait à la mi-journée sur BFM TV Laetitia Vallar, porte-parole de la préfecture de police. "Pour l'heure, on l'a vu, on n'a pas de dégradations donc tout se passe bien."

Le trafic de la RATP a également été perturbé dans la capitale. Une trentaine de gares et stations du réseau de métro et de RER ont été partiellement ou totalement fermées. La circulation des bus est également touchée.

Le préfet de police, Didier Lallement, avait exprimé vendredi ses "inquiétudes" avant ce nouveau samedi de contestation à Paris.

Le nouvel acte de mobilisation des "Gilets jaunes", le 45e depuis le début du mouvement, il y a dix mois, coïncide avec une nouvelle marche pour le climat et un défilé contre la réforme des retraites - tous deux autorisés par les autorités - dans Paris.

Il se déroule aussi en pleines Journées du patrimoine, durant lesquelles plus de 17.000 lieux devaient être ouverts au public en France, dont plusieurs bâtiments officiels érigés en symboles par les "Gilets jaunes", à commencer par le l'Elysée où les visiteurs devaient s'enregistrer au préalable.

Plusieurs bâtiments ont en revanche été fermés, dont l'Arc de Triomphe et le Grand Palais.

Quelque 7.500 membres des forces de l'ordre, dont les éléments circulant à moto des Brigades de répression de l'action violente (Brav), ont été déployés samedi, un ordre de grandeur équivalent à celui du 1er-Mai dernier.

L'objectif de ce dispositif était d'empêcher les "Gilets jaunes" d'accéder aux secteurs qui leurs sont fermés, comme l'avenue des Champs-Elysées et l'Arc de Triomphe, où se sont produits des incidents parmi les plus spectaculaires au plus fort du mouvement, de décembre 2018 à mars de cette année.

Des appels à manifester ce samedi circulaient depuis plusieurs semaines dans les groupes de discussion des "Gilets jaunes" sur les réseaux sociaux. Ces messages étaient assortis d'"appels à la destruction, à l'insurrection, à la casse", selon Didier Lallement.

[Des manifestants prennent la fuite après l'explosion de grenades lacrymogènes samedi à Paris lors de la 45e journée de mobilisation des "Gilets jaunes". REUTERS/Pascal Rossignol]

(Simon Carraud et Henri-Pierre André)