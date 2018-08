Nouvelle manifestation anti-immigration dans l'est de l'Allemagne

(Actualisé avec nouvelle manifestation à Chemnitz)

CHEMNITZ, Allemagne, 30 août (Reuters) - Plusieurs centaines de militants anti-immigration ont défilé au cri de "Résistance!" jeudi à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, après une série d'incidents violents qui ont suivi la mort ce week-end d'un Allemand imputée à deux immigrés.

La police du Land de Saxe a reçu des renforts venus de toute l'Allemagne pour mettre fin aux violences qui ont éclaté après l'arrestation d'un Syrien et d'un Irakien, soupçonnés d'avoir poignardé l'homme identifié sous le nom de "Daniel H".

Cet incident a ravivé les tensions exacerbées par la décision prise en 2015 par la chancelière Angela Merkel d'accueillir plus d'un million de migrants, en grande majorité des réfugiés fuyant les guerres en Syrie, en Irak et en Afghanistan.

Le meurtre de Daniel H. a déclenché plusieurs jours de manifestations xénophobes dans l'est de l'Allemagne, fief des mouvements anti-immigrants Pegida et AfD.

La justice a ouvert mercredi une enquête sur la fuite d'un mandat d'arrêt visant l'un des suspects du meurtre, un Irakien de 22 ans, la diffusion de ce document censé rester confidentiel ayant pu être commise à dessein pour jeter de l'huile sur le feu et alimenter la haine contre les migrants.

Les manifestants, au nombre de 800 environ dimanche soir, ont été rejoints lundi soir par des milliers de militants d'extrême droite venus d'autres régions d'Allemagne, a dit la police.

Plusieurs centaines de ces militants se sont rassemblés jeudi devant le stade de Chemnitz en chantant l'hymne national et en promettant de "résister" et de "défendre l'avenir de (leurs) enfants".

Dans un bâtiment à l'intérieur du complexe sportif, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel, a reçu plusieurs centaines d'habitants de la ville inquiets de la situation.

Il a demandé une minute de silence à la mémoire de la victime et promis que toute la lumière serait faite sur ce crime, tout en promettant que "ceux qui défilent en ville en faisant le salut hitlérien" seront aussi condamnés.

Un étranger de 20 ans a été agressé mercredi soir par trois individus à Wismar, dans le nord de l'Allemagne, a annoncé la police.

Le jeune homme, dont la nationalité n'a pas été précisée, rentrait chez lui à pied lorsqu'il a été interpellé par trois personnes qui lui ont lancé des insultes à caractère xénophobe puis l'ont frappé au visage et au corps, notamment à l'aide d'une chaîne à vélo, avant de lui donner des coups de pied au sol. Le migrant a le nez cassé et des contusions sur le visage et la partie haute du corps. (Sabine Siebold, avec Hans-Edzard Busemann Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün pour le service français)